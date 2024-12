Qu’est-ce que Papillon, l’application virale de gestion scolaire ?

Les limites de PRONOTE

Papillon est un projet libre et open-source. La plateforme ne partage aucune donnée avec des tiers. De plus, les données ne sont pas stockées sur des serveurs. Tout reste sur l'application et sur le smartphone. Il n'y a donc aucun risque de vol ou de piratage

En pratique, l'application est très basique :(en temps réel ce qui est très pratique pendant les jours de grève),(les dates des conseils de classe ou des conseils d'administration si vous êtes parent élus etc).(comme vous pouvez le voir sur la capture ci-dessous). En effet, l'application a tout de même certaines limites. Son interface -vraiment très administrative- n'est pas vraiment fluide et ne permet pas vraiment de personnalisation en dehors de quelques modestes changements de couleurs.De plus avec le piratage des ENT il y a quelques mois, une des fonctions les plus intéressantes (pour les parents) -à savoir les messages directs avec les enseignants, la Direction ou la Vie Scolaire- est toujours désactivée !Dans ces conditions,auprès des lycéens et étudiants grâce à son interface esthétique, ses fonctionnalités pratiques, et aussi, un engouement viral sur TikTok.a donc développé l'application, en raison de certaines frustrations personnelles envers les plateformes scolaires existantes. Le but était de rendre la gestion de la vie scolaire plus fluide, ludique, et adaptée aux attentes des jeunes.On retrouve les, comme le suivi des notes en temps réel, la gestion de l’emploi du temps ou encore les services scolaires. Mais c'est surtout au niveau de l'esthétique que tout change. Inspirée des codes visuels des réseaux sociaux,. Forcément, l'interface ergonomique et personnalisable offrent une expérience utilisateur bien plus engageante que les logiciels traditionnels (et franchement c'est difficile de faire pire).Papillon a explosé en popularité après que des vidéos vantant ses mérites ont circulé sur TikTok, permettant de gagner 400 000 utilisateurs en très peu de temps. Elle compte aujourd'hui 550 000 utilisateurs, se plaçant Numéro 1 dans la catégoriesur l’App Store et Numéro 3 des applications gratuites les plus téléchargées. Son développeur insiste sur le fait que Papillon n'a pas vocation à remplacer Pronote ou ÉcoleDirecte mais les rend plus accessibles via une interface améliorée.En effet, l'application ouvre juste un lien pop-up à partir de Pronote.