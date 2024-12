Netflix sanctionné aux Pays-Bas : une amende de 4,75 millions

Des explications jugées insuffisantes

Netflix répond et fait appel

Pourquoi l’AP est montée au créneau

Selon l’AP, Netflix a manqué de clarté sur plusieurs points essentiels concernant la gestion des données. En cause : un flou sur les raisons de la collecte, les parties avec qui ces données étaient partagées, la durée de conservation, et les mesures prises pour sécuriser les informations, en particulier lors de transferts hors d’Europe.Pour l’autorité néerlandaise, ces manquements vont à l’encontre des exigences du RGPD, qui impose aux entreprises opérant en Europe une transparence totale sur le traitement des données personnelles.Face à cette sanction, Netflix n’a pas tardé à réagir. L’entreprise a affirmé avoir coopéré avec l’AP depuis le début de l’enquête, il y a plus de cinq ans.« Depuis le lancement de cette enquête, nous avons mis à jour nos pratiques pour offrir encore plus de clarté à nos membres », a déclaré un porte-parole de Netflix.Netflix collecte beaucoup de données personnelles liées à ses abonnés : adresses e-mail, numéros de téléphone, informations bancaires et historiques de visionnage.L’AP reproche à Netflix de ne pas avoir suffisamment expliqué ces pratiques à ses utilisateurs.Ce genre d’affaires montre que les régulateurs européens n’hésitent plus à sanctionner les entreprises, peu importe leur poids.Si cette amende ne représente qu’une goutte d’eau pour Netflix , elle envoie un message :Et pour les abonnés, c’est une preuve que les autorités veillent au grain. Même s’il faut admettre que les règles RGPD sont parfois difficiles à mettre en place, et surtout très onéreuses.