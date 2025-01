Elon Musk et Thierry Breton : tensions autour des ingérences politiques

« Mec, »

Alice Weidel, candidate de l'AfD allemande en interview avec Elon Musk sur X

L’exemple roumain

Thierry Breton, ex commissaire européen, aux côtés de Tim Cook

Un bras de fer très politique

Musk, fidèle a sa mesure habituelle, a riposté en qualifiant Breton de « tyran de l’Europe » dans un message publié sur X, accompagné d’émojis moqueurs. Ce n’est pas leur premier affrontement : en décembre, Musk avait déjà suscité une belle polémique en affirmant que « seule l’AfD peut sauver l’Allemagne ». Breton avait alors dénoncé une ingérence étrangère, ce à quoi Musk avait répondu en invoquant l’intervention américaine durant la Seconde Guerre mondiale, avec cette phrase très chic :L’affaire rappelle un précédent en Roumanie, où une élection présidentielle a été annulée en décembre pour irrégularités, en particulier à cause de campagnes d’influence menées sur TikTok . La Commission européenne a ouvert une enquête pour évaluer le rôle de la plateforme dans ces manipulations.Ces propos ont dans la foulée renforcé les critiques de Musk contre les réglementations européennes., une position également défendue par Mark Zuckerberg, patron de Meta.Face aux accusations d’Elon Musk,. Il a aussi précisé que le Digital Services Act impose des obligations de modération aux plateformes pour prévenir les interférences. Breton a également souligné que les propos de Musk, même s’ils sont provocants, n’ont aucune valeur juridique.Elon Musk, toujours très proche du président élu Donald Trump, persiste dans sa critique des régulations européennes, et oppose une vision américaine plus permissive à une approche européenne jugée trop restrictive., et l’issue de ce bras de fer pourrait avoir des répercussions sur la régulation du numérique à l’échelle internationale.