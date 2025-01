TikTok face à des accusations d’exploitation de mineurs sur sa plateforme LIVE

Des révélations troublantes sur TikTok LIVE

strip-club virtuel

TikTok se défend

sort des documents internes de leur contexte

Un impact juridique et politique

D’après la plainte, TikTok aurait mené plusieurs enquêtes internes, en particulier leCertains auraient été incités par des adultes à participer à des contenus sexuellement explicites en échange de cadeaux virtuels, convertibles en argent réel. Ces pratiques ont conduit le procureur général de l’Utah, Sean Reyes, à qualifier TikTok LIVE de, carrément.Mais ce n’est pas tout.Face à ces accusations, TikTok nie avoir ignoré les risques.comme des restrictions d’âge, des outils de contrôle parental et des modérateurs pour les livestreams.La société affirme également avoir resserré les règles :et des systèmes automatisés surveillent les flux en direct pour détecter les comportements inappropriés.Ces accusations surviennent alors que TikTok est toujours sous pression aux États-Unis.faute de quoi elle sera bannie du territoire américain. Ce contexte juridique ajoute une couche de complexité à cette affaire.Le 10 janvier, la Cour suprême doit entendre les arguments sur la légalité de cette interdiction.Entre exploitation des mineurs, activités criminelles et tensions politiques, TikTok est toujours dans une situation critique.