Le Méga Fichier de France Travail inquiète la Cnil

Un fichier aux dimensions extra-ordinaires

Dans un communiqué, la Cnil souligne que le délai imposé pour rendre un avis ne permet pas de préjuger de la licéité de l’ensemble des traitements concernés . Cette critique met en lumière des doutes sur la conformité du projet aux règles européennes sur la protection des données (RGPD). Elle se dit inquiète, soulignant la collecte à grande échelle de données particulièrement nombreuses, parmi lesquelles des données (...) dites sensibles (comme celles relatives à la santé) ou celles dites hautement personnelles .

Pas de soucis du côté de France Travail

très au sérieux

Il s’agit également de permettre à nos conseillers de dégager du temps en leur enlevant des lourdeurs administratives et de la charge de “reporting” pour qu’ils se consacrent à leur cœur de métier : l’accompagnement humain

Pour ce faire,, qui lui permettra de centraliser des informations sensibles : état de santé, situation financière et judiciaire, données fiscales… Ces données pourront être partagées avec un -vaste- réseau de partenaires, comprenant notamment les Conseils départementaux, les Missions Locales, ou encore Cap emploi.L’objectif affiché est de(et non demander plusieurs fois la même chose). France Travail espère ainsi améliorer l’accompagnement des bénéficiaires tout en déchargeant les conseillers des lourdeurs administratives.. La Commission a exprimé son mécontentement face aux conditions dans lesquelles elle a été consultée. Saisie en urgence, elle n’a pas eu le temps nécessaire pour analyser pleinement les implications de cette collecte massive de données.Face à ces critiques,. Selon la Direction générale, le décret n’élargit pas la nature des données collectées, mais vise à inclure de nouveaux publics, tels que les bénéficiaires du RSA et les jeunes suivis par les Missions Locales., portant notamment sur l'authentification renforcée des collaborateurs, le contrôle accru des conditions d’accès aux données sensibles et la mise en place de dispositifs de détection d’incidents et d’un plan de sensibilisation à la sécurité.. Ces derniers devront également prouver leur conformité en matière de protection des données avant de bénéficier de ces informations. On rappelle toutefois que France Travail a fait l'objet d'un piratage l'année dernière et que la Cnil pourrait avoir des raisons de se préoccuper.