Tickets-resto au supermarché : c’est reparti jusqu’en 2026

Une dérogation prolongée pour deux ans

Une réforme promise d’ici 2025

Adoptée cette semaine, cette mesure prolonge l’élargissement instauré en 2022 pour soutenir le pouvoir d’achat après la pandémie. Initialement prévue pour expirer fin 2024,pendant deux années supplémentaires.Le texte avait été voté à l’unanimité par l’Assemblée nationale en novembre., en invoquant la nécessité d’une adoption rapide pour apaiser les tensions. La loi entrera en vigueur dès sa promulgation par le président de la République Depuis le début de l’année 2025, l’absence de cadre légal avait plongé les consommateurs et les distributeurs dans une situation particulièrement confuse.. Pourtant, dans la pratique, plusieurs enseignes avaient choisi de continuer à les accepter, en pariant sur une régularisation rapide de la loi.De leur côté,, et dénoncent une baisse de leur part de marché. En deux ans, celle-ci est passée de 46 % à 40 %, selon la Commission nationale des titres-restaurant.Si cette prolongation met fin à une certaine urgence, elle n’élimine pas les débats autour des titres-restaurant. La ministre déléguée au Commerce, Véronique Louwagie, a promis une réforme plus ambitieuse,. L’objectif ? Adapter les titres-resto aux nouveaux usages, en particulier ceux liés au télétravail, en essayant surtout de trouver un équilibre entre restaurateurs, distributeurs et consommateurs.D’ici là, la prolongation jusqu’à fin 2026 permet de sécuriser temporairement un dispositif plébiscité par de nombreux salariés, dont vous faites peut-être partie., entre soutien au pouvoir d’achat et soutien au secteur de la restauration.