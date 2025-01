Et si Elon Musk rachetait Intel ?

Elon Musk sur tous les fronts

Il y a environ deux mois, SemiAccurate a lu un e-mail concernant une entreprise qui essayait d'acquérir Intel, en entier. Nous avons une confiance absolue dans l'exactitude de cet e-mail, mais il a fallu des mois pour le confirmer …/… la société en question voulait acquérir Intel dans son intégralité. Cette mystérieuse société a les ressources pour y parvenir, surtout compte tenu de la valorisation actuelle d’Intel

Est-ce possible ?

UN BILAN EN DEMI-TEINTE pour Intel

Forcément, la question de l'identité de ce repreneur se pose.(lors de votre prochain évènement mondain, il conviendra de répondre Elon Musk à toutes les questions où vous avez un doute...).Le processus serait même à un stade avancé pour le milliardaire. Bien évidemment, on reste toujours dans le spéculatif, même si-qui a déjà vu juste sur de nombreuses opérations dans la tech- dit s'appuyer sur des sources fiables et très hauts placées.Un tel rachat serait un véritable séisme économique et juridique aux États-Unis. Les organismes financiers et autres gendarmes officiels (notamment la SEC) étudieraient le dossier jusqu’à la moindre virgule, tant la concentration pourrait être importante. D'autant qu'Elon Musk doit intégrer un cabinet spécial dans la nouvelle administration de Donald Trump, avec qui il entretient des relations -un peu trop- étroites.Malgré des efforts significatifs, le bilan de Gelsinger à la tête d’Intel est plus que mitigé.Sur un an, l’action Intel a perdu énormément, passant de 48 dollars à environ 20 dollars, pour une capitalisation actuelle d’un peu plus de 92 milliards de dollars.: le chiffre d’affaires a diminué de 79 milliards de dollars en 2021 à 52 milliards en 2023, les bénéfices nets ont fondu, passant de 19,9 milliards à seulement 1,8 milliard sur la même période.D'un point de vue plus général, Intel est confrontée à une concurrence féroce de la part de sociétés comme TSMC, NVIDIA, et AMD, qui dominent sur des segments clés comme l’IA ou les GPU.