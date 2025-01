Qu'attendre des résultats financiers d'Apple ?

Apple Intelligence : un moteur de croissance à venir ?

Un iPhone 16 sous haute surveillance

supercycle

Un Mac et un iPad en quête de rebond

Les services : une croissance continue ?

Perspectives pour 2025 : entre prudence et anticipation



Si Apple devrait dépasser les attentes du marché sur certains segments, notamment grâce aux ventes d’iPhone et de Services, des incertitudes persistent. L’entreprise fait face à un contexte économique plus tendu, avec une demande mondiale fluctuante et une concurrence accrue, notamment sur le marché chinois où Huawei et d’autres marques locales regagnent du terrain.



Les résultats du 30 janvier 2025 permettront de dresser un premier bilan de la performance d’Apple en cette nouvelle année. Si l’iPhone continue de dominer les ventes, l’évolution du segment Services et les perspectives sur l’IA et les nouveaux produits seront déterminantes pour mesurer la trajectoire de l’entreprise.



Apple devra convaincre qu’elle est bien préparée pour un futur dominé par l’intelligence artificielle, tout en maintenant son statut de leader sur les marchés clés. Une chose est sûre : ces résultats seront scrutés de près par les investisseurs et les passionnés de tech du monde entier.

L’un des sujets les plus attendus de ce soir concerne, l’ensemble de fonctionnalités d’intelligence artificielle que la marque commence à intégrer à ses produits. Et plus exactement de savoir, où on pourra voir un impact signification sur les ventes de l’iPhone 16 ou des autres produits compatibles avec l'IA.Avec la montée en puissance des puces Apple Silicon, notamment de la puce M4, et l’augmentation des capacités de calcul sur l’iPhone et l’iPad, Apple prépare un terrain favorable à une adoption progressive de l’IA générative et des nouvelles expériences utilisateur., et les ventes de la gamme iPhone 16, lancée en septembre 2024, seront un indicateur majeur de la santé financière du groupe. Les premiers retours suggèrent que l’adoption est solide, mais sans créer l’effet dequ’avaient prédit certains analystes après l’annonce des premières fonctionnalités d’Apple Intelligence en juin dernier.Toutefois, ce premier trimestre permettra de mesurer l’impact réel de l’IA sur la demande des consommateurs, même si les grandes innovations logicielles promises par Apple ne devraient arriver que plus tard en 2025.Si les ventes d’iPhone seront au centre de l’attention, lEn 2024, Apple a fait face à une demande en baisse sur ces deux catégories, notamment en raison. Le prix de l'iPad Air M2 et de l'iPad Pro M4 avaient également pu en rebuter plus d'un !Les prochaines annonces matérielles, notamment les premiers Mac équipés de la puce M4 et une, pourraient aider à relancer ces produits en 2025. Toutefois, ces mises à jour ne devraient pas impacter les résultats du trimestre à venir.offrant des marges plus élevées que le matériel. Lors du dernier trimestre, la branche Services a continué de progresser malgré les défis réglementaires et la pression croissante autour de l’App Store., portée par la monétisation des abonnements et des transactions numériques. Il sera également intéressant d’observer l’impact du Vision Pro..