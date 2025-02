En difficulté, STMicroelectronics envisage de supprimer jusqu'à 3000 postes

Une restructuration en vue

dialogue constructif

Des résultats en berne

Rien ne va plus pour le groupe né de la fusion d’entreprises publiques françaises et italiennes en 1987., avec une baisse persistante de la demande sur ses principaux marchés, notamment dans les secteurs de l’automobile et de l’industrie. Cette situation a conduit l’entreprise à envisager, estimées à 300 millions de dollars, afin de préserver sa compétitivité.Le plan de restructuration -qui avait été initialement annoncé en novembre- prévoit dedes usines plus anciennes vers des installations plus modernes situées à Crolles, en France, et à Agrate, en Italie. Cette stratégie vise àen se concentrant sur des technologies de pointe.D'après un porte-parole, l’entreprise entamera prochainementconcernant des programmes d’aide à la fin de carrière, incluant des départs volontaires et des retraites anticipées. Cette approche vise à atténuer l’impact social de la restructuration.Il y a quelques jours, la société a présenté ses résultats au titre du quatrième trimestre de l’année avec, pour arriver à 3,321 milliards de dollars. La société est toujours bénéficiaire certes, mais avec 341 millions de dollars, contre plus d’un milliard il y a un an. La chute est dure.Cette annonce intervient après une période difficile pour l’entreprise, marquée par unen, atteignant son niveau le plus bas depuis 2020. Toutefois, le titre a montré des signes de reprise, enregistrant une hausse de 2,6 % à 21,80 euros le vendredi suivant l’annonce.Les discussions avec les partenaires sociaux et les autorités concernées seront cruciales pour définir les modalités de cette restructuration et assurer une transition équitable pour les employés affectés.