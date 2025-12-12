Quel est ce bug qui menace le métro parisien ?

Un bug ancien, découvert presque par accident

Un vice « volontairement masqué » selon la justice

Un enjeu industriel et de sécurité critique



Au-delà du litige juridique, cette affaire illustre les fragilités des infrastructures critiques face à l’héritage logiciel. Dans des réseaux de transport massifs, où les cycles de vie des matériels dépassent souvent trente ans, les choix technologiques initiaux peuvent devenir des bombes à retardement.



Apparemment, Alstom a annoncé faire appel de la décision, tout en prenant acte du jugement. Il faut dire que la décision est normalement exécutoire de plein droit. Si l'échéance parait lointaine, à l’échelle industrielle, corriger des systèmes embarqués complexes, certifiés et interconnectés demande des années de développement, de tests et de déploiement. Aussi, à treize ans de l’échéance, le bug de l’an 2038 n’est plus une curiosité informatique. Il est désormais un problème très concret de continuité du service public.

Le problème concerne notammentAu total, plus d’un tiers du réseau RATP serait exposé à ce dysfonctionnement si aucune mise à jour majeure n’est réalisée., lors d’une revue technique sur une rame MI09. Les agents de la RATP constatent alors l’impossibilité d’afficher ou de manipuler des données au-delà de l’année 2037. En effet, les calculateurs embarqués programmés en 32 bits signés sont incapables de gérer des dates postérieures au 19 janvier 2038.. À la date fatidique, ce compteur déborde, provoquant des erreurs potentiellement critiques.Selon le jugement, Alstom aurait tenté de dissimuler le problème, en insérant des lignes de code empêchant la saisie de dates au-delà de 2037, plutôt que de corriger le cœur du système. Les magistrats parlent d’unAprès plusieurs réunions infructueuses et une révélation partielle de l’ampleur du bug lors d’un échange en novembre 2018,(on est en 2025 tout va bien...) Le tribunal donne raison à l’exploitant public et accorde cinq ans à Alstom pour apporter une solution technique pérenne.