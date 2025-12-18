Discrètement, X et Elon Musk tournent le dos au Mac

Apple Silicon, mais pas pour X

Une application iPad déjà en bien mauvais état

Qu'en penser ? Un choix stratégique… ou un aveu d’échec ?



Officiellement, X n’a fourni aucune explication. Il est possible que la compatibilité Mac ait été désactivée temporairement, le temps de corriger les nombreux bugs de l’app iPad. Mais en l’absence de communication, cette hypothèse relève pour l’instant de la spéculation. Dans les faits, cette décision s’inscrit surtout dans une série de choix contestés depuis la prise de contrôle de la plateforme par Elon Musk. macOS, pourtant stratégique chez les créateurs et les professionnels, semble clairement relégué au second plan. À moins d’un revirement, le message est clair : pour X (et Elon Musk), le Mac n’est plus une priorité.

Concrètement,. Une décision repérée par plusieurs utilisateurs et qui signe, de facto, l’abandon total du Mac par X.Depuis l’arrivée des puces Apple Silicon,. Cette compatibilité est toutefois laissée audes développeurs, qui peuvent choisir de la désactiver. C’est précisément ce que X vient de faire.Jusqu’à présent et après la suppression de l’app macOS dédiée, X recommandait implicitement aux utilisateurs de passer par la version iPad, installable depuis le Mac App Store.Plusieurs fonctions essentielles étaient défaillantes, comme la recherche qui était largement inutilisable, l’ouverture de liens renvoyait tellementvers un message d’erreur, et l’interface semblait de moins en moins maintenue.Les utilisateurs ayant déjà installé l’app peuvent encore l’utiliser pour le moment — du moins les fonctionnalités encore opérationnelles — mais aucune nouvelle installation n’est désormais possible.Pour accéder pleinement à X sur macOS, il ne reste donc plus qu’une solution : passer par la version web, via Safari, Chrome ou un autre navigateur. Un retour en arrière notable, d’autant plus que X a également mis fin au support de nombreuses applications tierces sur Mac ces derniers mois.