Discrètement, X et Elon Musk tournent le dos au Mac
Par Laurence - Publié le
C’est une nouvelle étape dans le désengagement de X vis-à-vis de macOS. Après avoir supprimé son application native pour Mac l’an dernier, le réseau social anciennement connu sous le nom de Twitter empêche désormais l’installation de son application iPad sur Mac, pourtant possible jusqu’ici sur les machines Apple Silicon.
Concrètement, la fiche de l’application iPad de X sur le Mac App Store indique désormais que l’app n’est plus compatible avec macOS. Une décision repérée par plusieurs utilisateurs et qui signe, de facto, l’abandon total du Mac par X.
Depuis l’arrivée des puces Apple Silicon, macOS permet nativement d’exécuter des applications iPhone et iPad sur Mac. Cette compatibilité est toutefois laissée au bon vouloir des développeurs, qui peuvent choisir de la désactiver. C’est précisément ce que X vient de faire.
Jusqu’à présent et après la suppression de l’app macOS dédiée, X recommandait implicitement aux utilisateurs de passer par la version iPad, installable depuis le Mac App Store. Cette porte vient d’être — discrètement — refermée.
Il faut dire que la version iPad de X n’offrait plus une expérience très convaincante sur Mac. Plusieurs fonctions essentielles étaient défaillantes, comme la recherche qui était largement inutilisable, l’ouverture de liens renvoyait tellement fréquemment vers un message d’erreur, et l’interface semblait de moins en moins maintenue.
Les utilisateurs ayant déjà installé l’app peuvent encore l’utiliser pour le moment — du moins les fonctionnalités encore opérationnelles — mais aucune nouvelle installation n’est désormais possible.
Le web se positionne désormais comme seule option. Pour accéder pleinement à X sur macOS, il ne reste donc plus qu’une solution : passer par la version web, via Safari, Chrome ou un autre navigateur. Un retour en arrière notable, d’autant plus que X a également mis fin au support de nombreuses applications tierces sur Mac ces derniers mois.
Officiellement, X n’a fourni aucune explication. Il est possible que la compatibilité Mac ait été désactivée temporairement, le temps de corriger les nombreux bugs de l’app iPad. Mais en l’absence de communication, cette hypothèse relève pour l’instant de la spéculation. Dans les faits, cette décision s’inscrit surtout dans une série de choix contestés depuis la prise de contrôle de la plateforme par Elon Musk. macOS, pourtant stratégique chez les créateurs et les professionnels, semble clairement relégué au second plan. À moins d’un revirement, le message est clair : pour X (et Elon Musk), le Mac n’est plus une priorité.
Apple Silicon, mais pas pour X
Concrètement, la fiche de l’application iPad de X sur le Mac App Store indique désormais que l’app n’est plus compatible avec macOS. Une décision repérée par plusieurs utilisateurs et qui signe, de facto, l’abandon total du Mac par X.
Depuis l’arrivée des puces Apple Silicon, macOS permet nativement d’exécuter des applications iPhone et iPad sur Mac. Cette compatibilité est toutefois laissée au bon vouloir des développeurs, qui peuvent choisir de la désactiver. C’est précisément ce que X vient de faire.
Jusqu’à présent et après la suppression de l’app macOS dédiée, X recommandait implicitement aux utilisateurs de passer par la version iPad, installable depuis le Mac App Store. Cette porte vient d’être — discrètement — refermée.
Une application iPad déjà en bien mauvais état
Il faut dire que la version iPad de X n’offrait plus une expérience très convaincante sur Mac. Plusieurs fonctions essentielles étaient défaillantes, comme la recherche qui était largement inutilisable, l’ouverture de liens renvoyait tellement fréquemment vers un message d’erreur, et l’interface semblait de moins en moins maintenue.
Les utilisateurs ayant déjà installé l’app peuvent encore l’utiliser pour le moment — du moins les fonctionnalités encore opérationnelles — mais aucune nouvelle installation n’est désormais possible.
Le web se positionne désormais comme seule option. Pour accéder pleinement à X sur macOS, il ne reste donc plus qu’une solution : passer par la version web, via Safari, Chrome ou un autre navigateur. Un retour en arrière notable, d’autant plus que X a également mis fin au support de nombreuses applications tierces sur Mac ces derniers mois.
Qu'en penser ? Un choix stratégique… ou un aveu d’échec ?
Officiellement, X n’a fourni aucune explication. Il est possible que la compatibilité Mac ait été désactivée temporairement, le temps de corriger les nombreux bugs de l’app iPad. Mais en l’absence de communication, cette hypothèse relève pour l’instant de la spéculation. Dans les faits, cette décision s’inscrit surtout dans une série de choix contestés depuis la prise de contrôle de la plateforme par Elon Musk. macOS, pourtant stratégique chez les créateurs et les professionnels, semble clairement relégué au second plan. À moins d’un revirement, le message est clair : pour X (et Elon Musk), le Mac n’est plus une priorité.