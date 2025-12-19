La justice française refuse de suspendre Shein !

Qu'en penser ?



Le ministre du Commerce, Serge Papin, a évoqué cette semaine à l’Assemblée nationale un long combat contre les géants de l’e-commerce. Ce bras de fer dépasse désormais le cadre national : la France appelle désormais la Commission européenne à renforcer les sanctions et le contrôle des grandes plateformes étrangères opérant sur le marché européen.



À l’approche des fêtes, Shein reste donc accessible aux consommateurs français. Mais la question de la responsabilité des marketplaces et de leur capacité à contrôler efficacement leurs vendeurs tiers demeure, plus que jamais, au cœur du débat.