Bonne année 2026 !
Par Didier Pulicani - Publié le
L'année 2025 a donc fermé ses portes, dans le froid glacial de l'hiver, avec comme rétrospectives, son lot habituel de conflits et de catastrophes dans le monde, mais aussi de bonnes nouvelles, que ce soit en matière de progrès et d'innovations, et d'améliorations de nos conditions de vies !
On retiendra évidemment de 2025, les nombreuses avancées en matière d'Intelligence Artificielle, qui chamboulent totalement certains corps de métiers -pas toujours de façon plaisante- mais aussi l'apprentissage, les transports, l'énergie, et presque tous les contenus proposés en ligne, au point de douter désormais de la véracité de chaque publication.
Cette année encore, Apple semble totalement en marge de cette révolution, et continue de nous agacer avec son assistant toujours aussi bêta. Les promesses se font attendre, et l'on espère tous que la présentation d'Apple Intelligence n'était pas qu'un simple VaporWare... reculer pour mieux sauter, mais quand ?
Pendant que Tesla finalise son FSD, que Meta propose des lunettes en réalité augmentée, ou que les robots chinois miment les humains à la quasi-perfection, tous ces domaines très tendances semblent totalement passer à côté d'Apple.
En 2026, les rumeurs évoquent l'arrivée d'un iPhone pliant... 6 ans après Samsung et c'est à peu près tout ce qu'on nous promet d'excitant cette année. Le reste des produits continuera d'évoluer de façon très itérative (iPhone 18, MacBook Pro M5 Pro, iPad 12, AirTags 2, HomePods, AppleTV...) car sans un Siri dopé à l'IA, difficile de proposer un HomePad ou des lunettes AR vraiment pertinentes pour le grand public. Espérons qu'en 2026, Tim Cook (ou son successeur) arrive enfin à nous faire saliver, car sans l'inertie du succès de l'iPhone, la Pomme semble assez mal partie pour rester sereinement dans la course durant la prochaine décennie.
2025 a aussi été la confirmation que nos choix éditoriaux de ces dernières années, parfois difficiles à accepter au début par une partie de nos lecteurs historiques, ont bien été les bons : alors que l'audience autour des produits Apple a plutôt tendance à stagner, faute de vraies nouveautés, d'autres sujets comme les véhicules électriques, l'énergie, la domotique, la mobilité, l'audio, les produits connectés ou tout simplement l'innovation dans son ensemble, attire aussi de nouveaux lecteurs, ce qui ne cesse de nous réjouir ! Cela nous permet de garder nos contenus librement accessibles et de tester de nouvelles choses (PodCasts, réseaux sociaux, couverture d'évènements...), toujours avec beaucoup de passion et d'envie.
Vous l'avez vu, notre équipe éditoriale s'est aussi bien renforcée en 2025, avec l'arrivée de Nicolas, Driss, Audrey et bien d'autres ! Cette pluralité rédactionnelle a également le mérite d'élargir les sujets traités, et de vous proposer des articles inédits. Nous avons également été très actifs sur les réseaux sociaux, grâce à nos deux complices Anaïs et Candice, qui s'amusent beaucoup sur nos comptes Instagram, TikTok ou encore YouTube, des réseaux qui ne cessent de gagner des abonnés et qui enregistrent chacun presque 1 million de vues tous les mois !
Bref, c'est parti pour 2026 et de nouvelles aventures, un tout nouveau studio vidéo, une équipe renforcée et bien-sûr, un lectorat toujours aussi adorable ! Un grand merci pour cette belle année à nos côtés :-)
