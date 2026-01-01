2025, encore une "année de I'IA"

Un iPhone pliant et après ?

Une belle année pour Mac4Ever

Bref, c'est parti pour 2026 et de nouvelles aventures, un tout nouveau studio vidéo, une équipe renforcée et bien-sûr, un lectorat toujours aussi adorable ! Un grand merci pour cette belle année à nos côtés :-)

Bonne année 2026 !

, qui chamboulent totalement certains corps de métiers -pas toujours de façon plaisante- mais aussi l'apprentissage, les transports, l'énergie, et presque tous les contenus proposés en ligne, au point de douter désormais de la véracité de chaque publication., et continue de nous agacer avec son assistant toujours aussi bêta. Les promesses se font attendre, et l'on espère tous que la présentation d'Apple Intelligence n'était pas qu'un simple.... Le reste des produits continuera d'évoluer de façon très itérative (iPhone 18, MacBook Pro M5 Pro, iPad 12, AirTags 2, HomePods, AppleTV...) carpour le grand public. Espérons qu'en 2026, Tim Cook (ou son successeur) arrive enfin à nous faire saliver, car sans l'inertie du succès de l'iPhone, la Pomme semble assez mal partie pour rester sereinement dans la course durant la prochaine décennie.: alors que l'audience autour des produits Apple a plutôt tendance à stagner, faute de vraies nouveautés, d'autres sujets comme, attire aussi de nouveaux lecteurs, ce qui ne cesse de nous réjouir ! Cela nous permet de(PodCasts, réseaux sociaux, couverture d'évènements...), toujours avec beaucoup de passion et d'envie.Cette pluralité rédactionnelle a également le mérite d'élargir les sujets traités, et de vous proposer des articles inédits. Nous avons également été, qui s'amusent beaucoup sur nos comptes