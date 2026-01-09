La rémunération de Tim Cook ne risque pas d'impressionner Elon Musk !

Une rémunération largement tirée par les actions

Des objectifs dépassés grâce aux performances d’Apple

Qu'en penser ?



Avec ces chiffres, Apple confirme une politique de rémunération fondée sur la continuité, la performance et les actions, tout en maintenant un salaire fixe relativement modeste pour Tim Cook au regard des standards des grandes entreprises américaines. Toutefois, dans un contexte économique mondial toujours scruté de près, ces montants continueront d’alimenter le débat sur la rémunération des dirigeants des grandes entreprises technologiques. On est pourtant loin des sommes hallucinantes perçues par certains dirigeants, comme Elon Musk et ses 1000 milliards !

Sans surprise et même s'il ne figure pas en haut du tableau de dirigeants de la Silicon Valley,, en très léger recul par rapport aux 74,6 millions de dollars perçus en 2024. Cette stabilité confirme la stratégie d’Apple en matière de rémunération de ses dirigeants, étroitement liée aux performances financières du groupe.Dans le détail, la rémunération de Tim Cook se compose de. À son salaire de base de 3 millions de dollars (inchangé depuis 2016), s'ajoutent 57,5 millions de distribution d’actions, 12 millions en bonus liés à la performance ainsi que 1,76 million de dollars en primes diverses.Cette dernière catégorie inclut notamment les contributions au plan retraite, les primes d’assurance vie, la monétisation de congés (des rachats de congés non pris ?), ainsi que les frais de sécurité personnelle et de déplacements.Cupertino précise d’ailleurs que, pour des raisons de sécurité et d’efficacité,, professionnels comme personnels, un poste de dépense régulièrement mentionné dans les documents financiers du groupe.Pour 2025,, un niveau identique à celui de 2024. Tim Cook a toutefois dépassé cet objectif grâce aux primes incitatives, directement liées aux bons résultats financiers d’Apple., une approche régulièrement mise en avant par Apple auprès de ses actionnaires.Les autres membres de la direction d’Apple bénéficient également de packages de rémunération conséquents, bien que nettement inférieurs à celui du CEO. En 2025, Kate Adams (sur le départ), Sabih Khan (directeur des opérations), et Deirdre O’Brien (responsable du retail et des ressources humaines) ont chacun perçu une rémunération globale d’environ 27 millions de dollars.L’ancien CFO Luca Maestri a touché 15,5 millions de dollars, tandis que son successeur, Kevan Parekh, a perçu 22,5 millions de dollars pour sa première année à ce poste stratégique.