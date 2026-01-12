L'Inde veut accéder au code source d'iOS : Apple refuse catégoriquement

On en dit quoi ?



C'est quand même un sacré bras de fer qu'on voit là. L'Inde tente de renforcer sa souveraineté numérique, mais demander le code source d'iOS, c'est aller chercher la confrontation directe avec Apple. La firme n'a jamais plié sur ce sujet, même face à des pressions locales bien plus fortes. Difficile d'imaginer qu'elle commence maintenant, surtout dans un pays où elle ne pèse que 5 % du marché. Reste à voir si New Delhi fera marche arrière ou si cette histoire finira devant les tribunaux.