L'Inde veut accéder au code source d'iOS : Apple refuse catégoriquement
Le gouvernement indien a proposé d'obliger les fabricants de smartphones à fournir leur code source pour des audits de sécurité. Apple, Google, Samsung et Xiaomi s'y opposent fermement.
L'Inde envisage d'imposer 83 nouvelles exigences de sécurité aux fabricants de smartphones. Parmi elles, la plus controversée : obliger Apple, Google et les autres à transmettre leur code source à des laboratoires désignés par le gouvernement pour analyse. L'objectif affiché est d'identifier les vulnérabilités qui pourraient être exploitées par des attaquants.
Cette proposition fait partie d'un vaste plan lancé par le gouvernement de Narendra Modi pour protéger les 750 millions d'utilisateurs de smartphones du pays face à la recrudescence des fraudes en ligne et des violations de données. Sauf que voilà, demander le code source d'iOS revient à demander les clés du coffre-fort. Et Apple n'a jamais cédé sur ce point, ni à la Chine entre 2014 et 2016, ni au FBI américain qui réclamait une backdoor.
La MAIT, l'association industrielle qui représente Apple, Samsung, Google et Xiaomi en Inde, a officiellement rejeté cette exigence. Selon elle, partager du code source est tout simplement impossible compte tenu des obligations de confidentialité et des réglementations internationales sur la vie privée.
Et ce n'est pas la seule demande qui pose problème. Le gouvernement indien voudrait aussi être prévenu avant chaque mise à jour majeure ou correctif de sécurité, ce qui créerait des délais potentiellement dangereux. Il est également question d'imposer des analyses automatiques de malware sur les appareils et de conserver les journaux d'activité pendant 12 mois minimum.
Cette affaire tombe mal pour Apple, déjà sous pression dans le pays. La firme de Cupertino fait face à une enquête antitrust qui pourrait lui coûter jusqu'à 38 milliards de dollars si l'amende est calculée sur son chiffre d'affaires mondial. La Commission de la concurrence indienne reproche à Apple d'abuser de sa position dominante avec l'App Store et ses commissions pouvant atteindre 30 %. Comme quoi l'Europe n'est pas la seule à casser les pieds aux GAFAM.
Côté parts de marché, Apple ne représente que 5 % du marché indien des smartphones, loin derrière Xiaomi et Samsung qui dominent avec respectivement 19 % et 15 %. Le ministère indien de l'Informatique a publié un démenti un peu tordu, affirmant ne pas chercher à obtenir le code source tout en maintenant que des consultations auront lieu avec l'industrie.
C'est quand même un sacré bras de fer qu'on voit là. L'Inde tente de renforcer sa souveraineté numérique, mais demander le code source d'iOS, c'est aller chercher la confrontation directe avec Apple. La firme n'a jamais plié sur ce sujet, même face à des pressions locales bien plus fortes. Difficile d'imaginer qu'elle commence maintenant, surtout dans un pays où elle ne pèse que 5 % du marché. Reste à voir si New Delhi fera marche arrière ou si cette histoire finira devant les tribunaux.
