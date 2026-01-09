iOS 26 peinerait-il à s’imposer ?

iOS 18 reste largement majoritaire sur iPhone

A ce stade de l'année,, historiquement réputée pour la rapidité d’adoption de ses nouvelles versions d’iOS. Selon les chiffres mondiaux dearrêtés à janvier 2026, la majorité des iPhone actifs tournent toujours... sous iOS 18.Plus précisément, iOS 18.7 compterait 33,8 %, iOS 18.6 : 25,2 % et iOS 18.5 : 5,6 %. Soit plus de 60 % des iPhone encore sur la génération précédente du système. De son côté, iOS 26 pèserait plus léger, avec iOS 26.1 à 10,6 %, iOS 26.2 à 4,6 % et iOS 26.0 à 1,1 %.Toujours selon. À période comparable, en janvier 2025, plus de 60 % des utilisateurs étaient déjà passés à iOS 18. De même, en 2024, iOS 17 dépassait les 50 % d’adoption quelques mois après sa sortie.avec une adoption environ quatre fois inférieure à celle de ses prédécesseurs sur la même fenêtre temporelle.Mais ces conclusions sont toutefois à nuancer., autre service de mesure basé sur des données issues d’applications, dresse un tableau bien différent. Selon cette source,Un écart considérable qui souligneentre les services de suivi : Statcounter s’appuie principalement sur des données web et navigateurs, tandis que TelemetryDeck collecte des informations issues d’applications utilisant son SDK.Apple communique de temps en temps les chiffres d’adoption de ses systèmes, laissant les observateurs dépendre de ces sources tierces. Si les données de Statcounter s’avéraient proches de la réalité, une question s’impose : pourquoi les utilisateurs retardent-ils la mise à jour ?. Apple a explicitement mentionné unlors de la sortie d’iOS 26. De même, la mise à jour a mis du temps à devenir recommandée dans les réglages iOS, contrairement aux versions précédentes. Enfin, le nouveau design Liquid Glass a pu susciter des réticences chez certains utilisateurs ; ou bien s'agit-il simplement. Ce que certains appelleraient un manque de confiance !