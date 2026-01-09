iOS 26 peinerait-il à s’imposer ?
Près de quatre mois après sa sortie, iOS 26 affiche une adoption étonnamment faible, du moins si l’on en croit les données publiées par Statcounter. Contrairement aux versions précédentes du système d’exploitation de l’iPhone, la dernière mise à jour majeure d’Apple serait largement boudée par les utilisateurs, qui resteraient massivement sur iOS 18.
A ce stade de l'année, cette situation parait inhabituelle pour Apple, historiquement réputée pour la rapidité d’adoption de ses nouvelles versions d’iOS. Selon les chiffres mondiaux de Statcounter arrêtés à janvier 2026, la majorité des iPhone actifs tournent toujours... sous iOS 18.
Plus précisément, iOS 18.7 compterait 33,8 %, iOS 18.6 : 25,2 % et iOS 18.5 : 5,6 %. Soit plus de 60 % des iPhone encore sur la génération précédente du système. De son côté, iOS 26 pèserait plus léger, avec iOS 26.1 à 10,6 %, iOS 26.2 à 4,6 % et iOS 26.0 à 1,1 %. Au total, iOS 26 ne représenterait qu’environ 16 % du parc, et ce, quatre mois après son lancement.
Toujours selon Statcounter, ce niveau d’adoption tranche nettement avec les cycles précédents. À période comparable, en janvier 2025, plus de 60 % des utilisateurs étaient déjà passés à iOS 18. De même, en 2024, iOS 17 dépassait les 50 % d’adoption quelques mois après sa sortie. À l’aune de ces chiffres, iOS 26 ferait figure d’exception, avec une adoption environ quatre fois inférieure à celle de ses prédécesseurs sur la même fenêtre temporelle.
Mais ces conclusions sont toutefois à nuancer. TelemetryDeck, autre service de mesure basé sur des données issues d’applications, dresse un tableau bien différent. Selon cette source, près de 60 % des utilisateurs seraient déjà sur iOS 26, tandis qu’environ 37 % resteraient sur iOS 18.
Un écart considérable qui souligne les différences de méthodologie et de calcul entre les services de suivi : Statcounter s’appuie principalement sur des données web et navigateurs, tandis que TelemetryDeck collecte des informations issues d’applications utilisant son SDK.
Apple communique de temps en temps les chiffres d’adoption de ses systèmes, laissant les observateurs dépendre de ces sources tierces. Si les données de Statcounter s’avéraient proches de la réalité, une question s’impose : pourquoi les utilisateurs retardent-ils la mise à jour ?
Plusieurs hypothèses circulent. Apple a explicitement mentionné un possible impact sur l’autonomie lors de la sortie d’iOS 26. De même, la mise à jour a mis du temps à devenir recommandée dans les réglages iOS, contrairement aux versions précédentes. Enfin, le nouveau design Liquid Glass a pu susciter des réticences chez certains utilisateurs ; ou bien s'agit-il simplement une approche plus prudente, après plusieurs années de mises à jour majeures parfois critiquées pour leur stabilité initiale. Ce que certains appelleraient un manque de confiance !
Quelles que soient les sources retenues, iOS 26 semble au minimum diviser davantage que ses prédécesseurs. Si Apple confirme une adoption plus lente dans les mois à venir, cela pourrait influencer la manière dont la firme présente et déploie ses futures mises à jour majeures, notamment sur les aspects design et performances. Il faut désormais attendre de voir si les prochaines versions d’iOS 26 parviendront à rassurer les utilisateurs ou si iOS 18 restera plus longtemps que prévu la valeur refuge de nombreux iPhone.
