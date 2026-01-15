Municipales 2026 : comment Tinder veut sensibiliser les 18-30 ans !
Par Laurence - Publié le
À l’approche des élections municipales des 15 et 22 mars prochains, la campagne électorale investit un terrain inattendu : les applications de rencontre. En effet, Tinder a annoncé un partenariat avec le Service d’information du gouvernement, et ce, afin de sensibiliser les jeunes électeurs aux démarches liées au vote, tout en respectant une neutralité politique.
Concrètement, les utilisateurs de l’application verront apparaître, au fil de leurs swipes, des cartes d’information intercalées entre les profils. Ces messages, volontairement courts et pédagogiques, visent à lever les freins pratiques à la participation électorale, souvent cités par les jeunes adultes.
Trois thématiques seront mises en avant jusqu’au second tour du scrutin :
• les conditions et dates limites d’inscription sur les listes électorales,
• le calendrier des élections municipales,
• les modalités de la procuration, souvent méconnues ou jugées complexes.
Chaque carte renverra systématiquement vers le site officiel du Ministère de l’Intérieur, garantissant une information institutionnelle, neutre et vérifiée. Aucun contenu politique, aucun candidat ni aucune consigne de vote ne seront affichés.
Ce choix de canal ne doit rien au hasard. Plus de 60 % des utilisateurs de Tinder ont entre 18 et 30 ans, une tranche d’âge qui participe traditionnellement moins que la moyenne aux scrutins locaux. Selon une projection du cabinet Ipsos-Sopra Steria, l’abstention pourrait atteindre 72 % chez les 18-34 ans lors des municipales à venir.
Pour les pouvoirs publics, le but est de motiver les troupes et d'aller là où se trouvent les jeunes électeurs, en s’appuyant sur leurs usages numériques quotidiens, afin de réduire les obstacles administratifs plutôt que de tenter de les convaincre politiquement.
Ce n’est pas la première fois que Tinder s’implique dans une démarche de ce type. Lors de l’élection présidentielle de 2022, l’application avait déjà relayé des informations pratiques destinées à limiter les erreurs d’inscription et l’abstention chez les jeunes votants.
La plateforme revendique toutefois une neutralité stricte. Elle a, à plusieurs reprises, refusé des initiatives jugées trop politiques, affirmant vouloir se cantonner à un rôle purement informatif. Ce partenariat avec le SIG s’inscrit dans cette ligne : faciliter l’accès à l’information civique, sans jamais orienter le choix des électeurs.
Dans le contexte socio-politique actuel, cette initiative illustre donc une tendance plus large : l’adaptation des campagnes d’information publique aux nouveaux espaces numériques.
Des rappels civiques entre deux profils
Concrètement, les utilisateurs de l’application verront apparaître, au fil de leurs swipes, des cartes d’information intercalées entre les profils. Ces messages, volontairement courts et pédagogiques, visent à lever les freins pratiques à la participation électorale, souvent cités par les jeunes adultes.
Trois thématiques seront mises en avant jusqu’au second tour du scrutin :
• les conditions et dates limites d’inscription sur les listes électorales,
• le calendrier des élections municipales,
• les modalités de la procuration, souvent méconnues ou jugées complexes.
Chaque carte renverra systématiquement vers le site officiel du Ministère de l’Intérieur, garantissant une information institutionnelle, neutre et vérifiée. Aucun contenu politique, aucun candidat ni aucune consigne de vote ne seront affichés.
Toucher une génération moins mobilisée
Ce choix de canal ne doit rien au hasard. Plus de 60 % des utilisateurs de Tinder ont entre 18 et 30 ans, une tranche d’âge qui participe traditionnellement moins que la moyenne aux scrutins locaux. Selon une projection du cabinet Ipsos-Sopra Steria, l’abstention pourrait atteindre 72 % chez les 18-34 ans lors des municipales à venir.
Pour les pouvoirs publics, le but est de motiver les troupes et d'aller là où se trouvent les jeunes électeurs, en s’appuyant sur leurs usages numériques quotidiens, afin de réduire les obstacles administratifs plutôt que de tenter de les convaincre politiquement.
Qu'en penser ?
Ce n’est pas la première fois que Tinder s’implique dans une démarche de ce type. Lors de l’élection présidentielle de 2022, l’application avait déjà relayé des informations pratiques destinées à limiter les erreurs d’inscription et l’abstention chez les jeunes votants.
La plateforme revendique toutefois une neutralité stricte. Elle a, à plusieurs reprises, refusé des initiatives jugées trop politiques, affirmant vouloir se cantonner à un rôle purement informatif. Ce partenariat avec le SIG s’inscrit dans cette ligne : faciliter l’accès à l’information civique, sans jamais orienter le choix des électeurs.
Dans le contexte socio-politique actuel, cette initiative illustre donc une tendance plus large : l’adaptation des campagnes d’information publique aux nouveaux espaces numériques.