Municipales 2026 : comment Tinder veut sensibiliser les 18-30 ans !

Ce n’est pas la première fois que Tinder s’implique dans une démarche de ce type. Lors de l’élection présidentielle de 2022, l’application avait déjà relayé des informations pratiques destinées à limiter les erreurs d’inscription et l’abstention chez les jeunes votants.



La plateforme revendique toutefois une neutralité stricte. Elle a, à plusieurs reprises, refusé des initiatives jugées trop politiques, affirmant vouloir se cantonner à un rôle purement informatif. Ce partenariat avec le SIG s’inscrit dans cette ligne : faciliter l’accès à l’information civique, sans jamais orienter le choix des électeurs.



Dans le contexte socio-politique actuel, cette initiative illustre donc une tendance plus large : l’adaptation des campagnes d’information publique aux nouveaux espaces numériques.

Concrètement, les utilisateurs de l’application verront apparaître, au fil de leurs swipes,. Ces messages, volontairement courts et pédagogiques, visent à lever les freins pratiques à la participation électorale, souvent cités par les jeunes adultes.Trois thématiques seront mises en avant jusqu’au second tour du scrutin :sur les listes électorales,, souvent méconnues ou jugées complexes.Chaque carte renverra systématiquement vers le site officiel du Ministère de l’Intérieur, garantissant une information institutionnelle, neutre et vérifiée. Aucun contenu politique, aucun candidat ni aucune consigne de vote ne seront affichés.Plus de 60 % des utilisateurs de Tinder ont entre 18 et 30 ans, une tranche d’âge qui participe traditionnellement moins que la moyenne aux scrutins locaux. Selon une projection du cabinet Ipsos-Sopra Steria, l’abstention pourrait atteindre 72 % chez les 18-34 ans lors des municipales à venir.et d'aller là où se trouvent les jeunes électeurs, en s’appuyant sur leurs usages numériques quotidiens, afin de réduire les obstacles administratifs plutôt que de tenter de les convaincre politiquement.