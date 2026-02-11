Squeezie condamné à payer 96 000 euros de factures impayées
La cour d'appel a tranché : le youtubeur Squeezie et sa société Yoko Gang doivent régler près de 96 000 euros à Dropshirt, le fournisseur de son ancienne marque de vêtements Yoko. Le litige, qui durait depuis 2020, portait sur des factures impayées lors du départ du vidéaste de chez Webedia. Son avocat a confirmé qu'il n'y aura pas de pourvoi en cassation.
Tout remonte à 2018, quand Squeezie et son frère Florent confient à Dropshirt la conception, le design et la production des vêtements Yoko. À l'époque, le youtubeur est encore affilié à Webedia. Mais en 2019, il quitte le groupe pour fonder sa propre agence, Bump, et c'est là que les choses se compliquent. Dropshirt émet une première facture de 64 800 euros pour les prestations du premier semestre 2019. Yoko Gang refuse de payer, estimant que cette somme relevait de Webedia. Une deuxième facture de plus de 15 000 euros suit en mars 2020, pour du consulting et de la gestion de production. Refusée aussi, cette fois au motif que la période correspondait au confinement. Dropshirt finit par saisir le tribunal de commerce de Paris en 2020.
En 2022, le tribunal donne raison à Dropshirt et condamne Yoko Gang à régler environ 63 000 euros. La société de Squeezie fait appel, mais doit quand même verser 64 800 euros au titre de l'exécution provisoire. Squeezie tente aussi une contre-attaque en réclamant 83 000 euros à Dropshirt pour des
C'est désormais la rondelette somme de 96 000 euros qui est due : 80 000 euros de factures, 8 103 euros de pénalités, et 7 500 euros de frais de procédure. L'avocat de la marque Yoko Gang a indiqué que son client n'irait pas en cassation.
Yoko avait été lancée en 2019 avec pas mal d'ambitions. Mais entre les problèmes de fournisseurs, un litige de 100 000 euros avec une entreprise finlandaise sur le nom
C'est étonnant de voir un youtubeur aussi populaire que Squeezie empêtré dans une histoire de factures impayées pour un montant finalement relativement faible. Pour quelqu'un qui génère des millions de vues et qui a monté une équipe e-sport, on parle de montants qui ne sont pas exactement astronomiques. Le vrai problème dans cette histoire, c'est l'image : se faire condamner pour ne pas avoir payé un fournisseur, ça ne fait jamais très bon genre, surtout quand on représente une communauté de plusieurs millions d'abonnés. On espère que l'aventure ciao kombucha de Squeezie ne se terminera pas aussi mal que celle de Yoko.
Des factures impayées depuis 2019
Une condamnation confirmée et alourdie en appel
marges occultesprésumées. Rejet total. La cour d'appel a rendu sa décision le 9 février 2026 : la condamnation initiale est confirmée, et la facture s'alourdit.
Une marque qui n'aura jamais trouvé son rythme
Yokoet une gestion visiblement compliquée, la marque n'a jamais vraiment décollé. L'an dernier, Squeezie a confirmé qu'il stoppait totalement ce projet, car trop chronophage et trop
onéreux. Effectivement, le mot onéreux est bien choisi.
On en dit quoi ?
ciao kombuchade Squeezie ne se terminera pas aussi mal que celle de Yoko.