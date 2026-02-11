Le Washington Post perd un tiers de sa rédaction, Bezos préfère miser sur l'IA
Le célèbre journal Washington Post a licencié plus de 300 journalistes d'un coup, soit un tiers de ses effectifs, c'est massif. Sport, international, couverture locale : des sections entières du quotidien américain sont supprimées ou réduites massivement. Il semblerait que Jeff Bezos préfère investir des centaines de milliards dans l'IA chez Amazon, plutôt que dans sa propre rédaction.
Le département sport du Washington Post n'existe plus, ou presque. Quelques reporters resteront pour écrire des papiers magazine, mais les couvertures de terrain sont terminées. Le journal avait d'ailleurs déjà annulé l'envoi de journalistes aux Jeux olympiques d'hiver. La section livres ferme aussi, et le podcast quotidien Post Reports est suspendu.
La rédaction locale, qui couvrait Washington et ses banlieues du Maryland et de Virginie avec plus de 40 journalistes, est réduite à une douzaine. La couverture internationale est elle aussi réduite : le bureau au Moyen-Orient a été fermé, les correspondants en Ukraine sont partis. Parmi les journalistes licenciés, il y a des noms qui ont presque 40 ans de maison. Peter Finn, le responsable de la section internationale, a lui préféré se faire licencier plutôt que de superviser les coupes lui-même.
Le rédacteur en chef du journal, Matt Murray, parle d'une
Et puis il y a le contexte plus large. Jeff Bezos, qui possède le Washington Post depuis 2013, pèse aujourd'hui 260 milliards de dollars. Amazon a annoncé 200 milliards d'investissement en 2026, très largement fléchés vers l'IA et le cloud. D'un côté, on coupe dans le journalisme. De l'autre, on met le paquet sur l'intelligence artificielle. Le journal a perdu 177 millions de dollars en deux ans, et Bezos avait aussi bloqué le soutien éditorial à Kamala Harris avant l'élection de 2024, ce qui avait fait fuir 250 000 abonnés.
C'est compliqué de ne pas y voir un choix idéologique. L'ancien rédacteur en chef Marty Baron parle des
Qu'est-ce qui disparaît ?
Et l'IA dans tout ça ?
On en dit quoi ?
