La Super Chiffonnette d’Apple est compatible avec le MacBook Neo ! (Et en promo)
Par Laurence - Publié le
Produit culte malgré elle, la Chiffonnette d’Apple continue de faire parler d’elle. Les mois passent pour ce produit lancé il y a cinq ans et dont les mises à jour consistent uniquement à ajouter les produits compatibles. Si l'AirTag n'a pas eu droit à la compatibilité, il en va tout autrement des derniers produits présentés par Apple.
Souvenez-vous, elle avait été lancée en 2021 en même temps que les MacBook Pro 14 et 16 pouces. À 25 euros prix officiel, peu auraient parié sur le succès du
carré Hermès Made In Apple tissu gris. Et pourtant. Ruptures de stock, délais de livraison interminables, buzz sur les réseaux sociaux, la Chiffonnette a connu une carrière digne d’un produit star d’Apple.
Depuis, les stocks se sont normalisés, et il est aujourd’hui bien plus simple de s’en procurer — ou de lui préférer des alternatives nettement moins chères. Il n'en demeure pas moins que la Chiffonnette conserve un statut à part dans l’écosystème Apple : matériau non abrasif, compatible avec les écrans en verre nano-texturé, et officiellement recommandée là où les chiffons classiques sont déconseillés. Le tout livré dans un emballage presque aussi soigné qu’un iPhone.
Sur le papier, la Chiffonnette est sans doute le produit Apple le plus universel jamais conçu. En dehors de l'AirTag (pourquoi... on ne sait pas trop), la fiche technique aligne désormais plus de 150 appareils compatibles, couvrant quasiment toute la gamme, des produits récents aux modèles vintage et obsolètes. La récente mise à jour ajoute logiquement l'iPhone 17e, l'iPad Air M4, les MacBook Pro M5 et le MacBook Neo !
Officiellement vendue 25 euros, la Chiffonnette est régulièrement proposée autour de 20 euros chez les revendeurs, notamment sur Amazon. Une promotion presque permanente qui achève de faire de cet accessoire un running gag récurrent — mais toujours bien réel — de la gamme Apple.
Un accessoire iconique, toujours sous les projecteurs (oui, vraiment)
Souvenez-vous, elle avait été lancée en 2021 en même temps que les MacBook Pro 14 et 16 pouces. À 25 euros prix officiel, peu auraient parié sur le succès du
Depuis, les stocks se sont normalisés, et il est aujourd’hui bien plus simple de s’en procurer — ou de lui préférer des alternatives nettement moins chères. Il n'en demeure pas moins que la Chiffonnette conserve un statut à part dans l’écosystème Apple : matériau non abrasif, compatible avec les écrans en verre nano-texturé, et officiellement recommandée là où les chiffons classiques sont déconseillés. Le tout livré dans un emballage presque aussi soigné qu’un iPhone.
Une compatibilité (presque) universelle… sauf pour l’AirTag
Sur le papier, la Chiffonnette est sans doute le produit Apple le plus universel jamais conçu. En dehors de l'AirTag (pourquoi... on ne sait pas trop), la fiche technique aligne désormais plus de 150 appareils compatibles, couvrant quasiment toute la gamme, des produits récents aux modèles vintage et obsolètes. La récente mise à jour ajoute logiquement l'iPhone 17e, l'iPad Air M4, les MacBook Pro M5 et le MacBook Neo !
Un prix premium… souvent plus doux ailleurs !
Officiellement vendue 25 euros, la Chiffonnette est régulièrement proposée autour de 20 euros chez les revendeurs, notamment sur Amazon. Une promotion presque permanente qui achève de faire de cet accessoire un running gag récurrent — mais toujours bien réel — de la gamme Apple.