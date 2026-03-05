La Super Chiffonnette d’Apple est compatible avec le MacBook Neo ! (Et en promo)

Un accessoire iconique, toujours sous les projecteurs (oui, vraiment)

carré Hermès Made In Apple

C'est beau non ?

Une compatibilité (presque) universelle… sauf pour l’AirTag

Un prix premium… souvent plus doux ailleurs !

Souvenez-vous, elle avait été lancée en 2021 en même temps que les MacBook Pro 14 et 16 pouces. À 25 euros prix officiel, peu auraient parié sur le succès dutissu gris. Et pourtant. Ruptures de stock, délais de livraison interminables, buzz sur les réseaux sociaux, la Chiffonnette a connu une carrière digne d’un produit star d’Apple.Il n'en demeure pas moins que la Chiffonnette conserve un statut à part dans l’écosystème Apple : matériau non abrasif, compatible avec les écrans en verre nano-texturé, et officiellement recommandée là où les chiffons classiques sont déconseillés. Le tout livré dans un emballage presque aussi soigné qu’un iPhone.En dehors de l'AirTag (pourquoi... on ne sait pas trop), la fiche technique aligne désormais plus de 150 appareils compatibles, couvrant quasiment toute la gamme, des produits récents aux modèles vintage et obsolètes. La récente mise à jour ajoute logiquement l'iPhone 17e, l'iPad Air M4, les MacBook Pro M5 et le MacBook Neo !. Une promotion presque permanente qui achève de faire de cet accessoire un running gag récurrent — mais toujours bien réel — de la gamme Apple.