Meta supprime 8 000 emplois : l’IA peut-elle remplacer les employés ?
Par Laurence - Publié le
Nouvelle vague de licenciements dans la tech. Meta a annoncé la suppression d’environ 10 % de ses effectifs, soit près de 8 000 postes, dans le cadre d’une réorganisation stratégique largement liée à ses investissements massifs dans l’intelligence artificielle.
Dans une note interne relayée par Bloomberg et confirmée auprès de plusieurs médias US, la directrice des ressources humaines Janelle Gale précise que ces départs prendront effet le 20 mai. En parallèle, Meta prévoit également de fermer environ 6 000 postes ouverts, réduisant encore davantage ses perspectives de recrutement à court terme — la raison officiel étant d'améliorer l’efficacité de l’entreprise et financer ses priorités stratégiques.
Depuis plusieurs mois, Meta multiplie les investissements dans l’intelligence artificielle. En 2025, le groupe a dépensé 72,2 milliards de dollars en infrastructures, notamment pour ses data centers. Ce montant pourrait atteindre 115 milliards en 2026.
Le groupe de Mark Zuckerberg mise notamment sur le développement de ses modèles d’IA, la création d’un laboratoire dédié à la superintelligence et l’acquisition de startups spécialisées. Cette stratégie offensive est destinée à rivaliser avec des acteurs comme OpenAI.
Dès le début de l’année, Mark Zuckerberg avait donné le ton. Lors des résultats financiers de janvier, il évoquait 2026 comme
Meta n’est pas un cas isolé. D’autres géants ont récemment annoncé des coupes importantes : Amazon a supprimé 16 000 postes en début d’année, la fintech Block a réduit ses effectifs de 40 %. Dans tous les cas, l’argument est similaire : l’IA permet de faire plus avec moins.
Meta précise que les employés concernés aux États-Unis bénéficieront de 16 semaines de salaire de base et de 2 semaines supplémentaires par année d’ancienneté (NDLR : à titre de comparaison, et sauf dispositions conventionnelles contraires, l'indemnité légale de licenciement en France est de 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans, et de 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté après 10 ans). Ces conditions devraient être adaptées à l’international.
Après les vagues de licenciements déjà observées en 2022 et 2023, cette nouvelle annonce confirme une tendance lourde : la tech entre dans une phase de rationalisation, portée par l’essor de l’intelligence artificielle. Chez Meta, en tout cas, le message est clair : l’avenir se joue désormais autour de l’IA, quitte à redéfinir en profondeur l’organisation du travail.
Ces suppressions de postes ne traduisent pas un ralentissement, mais plutôt une mutation. Meta continue d’investir massivement, tout en adaptant sa structure à une réalité où la productivité repose de plus en plus sur les outils intelligents. Une transition brutale pour certains, mais qui illustre une évolution désormais incontournable dans l’ensemble du secteur technologique.
Une restructuration d’ampleur
Dans une note interne relayée par Bloomberg et confirmée auprès de plusieurs médias US, la directrice des ressources humaines Janelle Gale précise que ces départs prendront effet le 20 mai. En parallèle, Meta prévoit également de fermer environ 6 000 postes ouverts, réduisant encore davantage ses perspectives de recrutement à court terme — la raison officiel étant d'améliorer l’efficacité de l’entreprise et financer ses priorités stratégiques.
L’IA au cœur de la gestion
Depuis plusieurs mois, Meta multiplie les investissements dans l’intelligence artificielle. En 2025, le groupe a dépensé 72,2 milliards de dollars en infrastructures, notamment pour ses data centers. Ce montant pourrait atteindre 115 milliards en 2026.
Le groupe de Mark Zuckerberg mise notamment sur le développement de ses modèles d’IA, la création d’un laboratoire dédié à la superintelligence et l’acquisition de startups spécialisées. Cette stratégie offensive est destinée à rivaliser avec des acteurs comme OpenAI.
Une tendance généralisée dans la tech
Dès le début de l’année, Mark Zuckerberg avait donné le ton. Lors des résultats financiers de janvier, il évoquait 2026 comme
l’année où l’IA va profondément changer notre manière de travailler. Selon lui, certains projets nécessitant auparavant de grandes équipes peuvent désormais être réalisés par une seule personne hautement qualifiée, grâce aux outils d’IA.
Meta n’est pas un cas isolé. D’autres géants ont récemment annoncé des coupes importantes : Amazon a supprimé 16 000 postes en début d’année, la fintech Block a réduit ses effectifs de 40 %. Dans tous les cas, l’argument est similaire : l’IA permet de faire plus avec moins.
Meta précise que les employés concernés aux États-Unis bénéficieront de 16 semaines de salaire de base et de 2 semaines supplémentaires par année d’ancienneté (NDLR : à titre de comparaison, et sauf dispositions conventionnelles contraires, l'indemnité légale de licenciement en France est de 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans, et de 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté après 10 ans). Ces conditions devraient être adaptées à l’international.
Après les vagues de licenciements déjà observées en 2022 et 2023, cette nouvelle annonce confirme une tendance lourde : la tech entre dans une phase de rationalisation, portée par l’essor de l’intelligence artificielle. Chez Meta, en tout cas, le message est clair : l’avenir se joue désormais autour de l’IA, quitte à redéfinir en profondeur l’organisation du travail.
Qu'en penser ?
Ces suppressions de postes ne traduisent pas un ralentissement, mais plutôt une mutation. Meta continue d’investir massivement, tout en adaptant sa structure à une réalité où la productivité repose de plus en plus sur les outils intelligents. Une transition brutale pour certains, mais qui illustre une évolution désormais incontournable dans l’ensemble du secteur technologique.