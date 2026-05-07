L'orange qui menaçait la Pomme : Apple a-t-elle le monopole des logos fruits ?

En haut l'ancienne poire, et en bas la nouvelle...

QU'en penser ?



Même si l’EUIPO ne considère pas ce logo comme une véritable copie du célèbre logo Apple, la puissance de la marque aura suffi à bloquer son usage dans l’univers informatique. Une nouvelle illustration de l’influence juridique d’Apple… et de sa volonté de protéger son identité visuelle jusque dans les moindres détails.