L'orange qui menaçait la Pomme : Apple a-t-elle le monopole des logos fruits ?
Par Laurence - Publié le
Apple continue de défendre agressivement son célèbre logo. Cette fois, la firme s’est opposée à l’enregistrement d’une marque déposée en Europe par un fabricant chinois de claviers mécaniques. En cause un logo représentant un agrume.
L’affaire concerne la société chinoise Yichun Qinningmeng Electronics Co., spécialisée notamment dans les claviers mécaniques et certains produits électroniques. L’entreprise utilise un logo représentant un fruit rond avec une feuille (verte) inclinée, une partie croquée sur le côté. A cela s'ajoutent des segments inférieurs rappelant des touches de clavier.
Pour Apple, la ressemblance avec son propre logo était suffisamment forte pour induire les pauvres consommateurs que nous sommes et donc de déposer une opposition auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
Dans sa décision, l’EUIPO reconnaît quelques similitudes mineures entre les deux logos, mais estime globalement que le dessin chinois ressemble davantage à une orange, voire un agrume générique, plutôt qu'au fruit de la connaissance.
L’organisme souligne notamment la forme parfaitement ronde du fruit, les quartiers évoquant un agrume, et les éléments graphiques rappelant clairement un clavier. Autrement dit : visuellement, l’Europe ne considère pas réellement que le logo puisse être confondu avec celui de Cupertino. Mais comme dans tous les contes de fées et les films américains, la firme californienne gagne quand même.
En effet, même si l’EUIPO estime que les deux logos sont très peu similaires, l’organisme a tout de même donné raison à Apple sur une partie essentielle du dossier. Car l’office européen considère que la notoriété mondiale de la firme, associée à la proximité des produits informatiques, pourrait créer un
Par conséquent, la société chinoise ne pourra pas utiliser cette marque pour des claviers, ou d’autres produits informatiques proches de l’univers Apple. En revanche, la demande d'enregistrement concernant également des panneaux solaires pourra continuer son processus d’enregistrement. Elle dispose encore de deux mois pour faire appel.
Ce n’est évidemment pas la première fois qu’Apple s’attaque à des logos liés à des fruits. La firme avait déjà poursuivi l’application culinaire Prepear à cause d’un logo en forme de poire, un logo de pomme utilisé par un parti politique norvégien, et engagé de nombreuses procédures similaires dans plusieurs pays.
Apple surveille tout particulièrement les produits technologiques, les accessoires informatiques, et les marques pouvant évoquer son identité visuelle. Derrière ces affaires parfois étonnantes, la logique de la Pomme (la vraie) reste assez classique une marque aussi puissante que le logo Apple doit être défendue constamment pour éviter toute dilution juridique.
Les grandes entreprises technologiques multiplient d’ailleurs ce type d’oppositions chaque année. Mais Apple attire particulièrement l’attention en raison de la simplicité extrême de son logo et de sa notoriété.
Même si l’EUIPO ne considère pas ce logo comme une véritable copie du célèbre logo Apple, la puissance de la marque aura suffi à bloquer son usage dans l’univers informatique. Une nouvelle illustration de l’influence juridique d’Apple… et de sa volonté de protéger son identité visuelle jusque dans les moindres détails.
Orange versus Pomme
L’affaire concerne la société chinoise Yichun Qinningmeng Electronics Co., spécialisée notamment dans les claviers mécaniques et certains produits électroniques. L’entreprise utilise un logo représentant un fruit rond avec une feuille (verte) inclinée, une partie croquée sur le côté. A cela s'ajoutent des segments inférieurs rappelant des touches de clavier.
Pour Apple, la ressemblance avec son propre logo était suffisamment forte pour induire les pauvres consommateurs que nous sommes et donc de déposer une opposition auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
L’Europe ne voit pas vraiment une pomme
Dans sa décision, l’EUIPO reconnaît quelques similitudes mineures entre les deux logos, mais estime globalement que le dessin chinois ressemble davantage à une orange, voire un agrume générique, plutôt qu'au fruit de la connaissance.
L’organisme souligne notamment la forme parfaitement ronde du fruit, les quartiers évoquant un agrume, et les éléments graphiques rappelant clairement un clavier. Autrement dit : visuellement, l’Europe ne considère pas réellement que le logo puisse être confondu avec celui de Cupertino. Mais comme dans tous les contes de fées et les films américains, la firme californienne gagne quand même.
En effet, même si l’EUIPO estime que les deux logos sont très peu similaires, l’organisme a tout de même donné raison à Apple sur une partie essentielle du dossier. Car l’office européen considère que la notoriété mondiale de la firme, associée à la proximité des produits informatiques, pourrait créer un
lien mentalchez certains consommateurs. En clair : même sans confusion directe, le public pourrait penser qu’il existe une relation entre les deux entreprises.
Par conséquent, la société chinoise ne pourra pas utiliser cette marque pour des claviers, ou d’autres produits informatiques proches de l’univers Apple. En revanche, la demande d'enregistrement concernant également des panneaux solaires pourra continuer son processus d’enregistrement. Elle dispose encore de deux mois pour faire appel.
Une bataille sans fin
Ce n’est évidemment pas la première fois qu’Apple s’attaque à des logos liés à des fruits. La firme avait déjà poursuivi l’application culinaire Prepear à cause d’un logo en forme de poire, un logo de pomme utilisé par un parti politique norvégien, et engagé de nombreuses procédures similaires dans plusieurs pays.
En haut l'ancienne poire, et en bas la nouvelle...
Apple surveille tout particulièrement les produits technologiques, les accessoires informatiques, et les marques pouvant évoquer son identité visuelle. Derrière ces affaires parfois étonnantes, la logique de la Pomme (la vraie) reste assez classique une marque aussi puissante que le logo Apple doit être défendue constamment pour éviter toute dilution juridique.
Les grandes entreprises technologiques multiplient d’ailleurs ce type d’oppositions chaque année. Mais Apple attire particulièrement l’attention en raison de la simplicité extrême de son logo et de sa notoriété.
QU'en penser ?
Même si l’EUIPO ne considère pas ce logo comme une véritable copie du célèbre logo Apple, la puissance de la marque aura suffi à bloquer son usage dans l’univers informatique. Une nouvelle illustration de l’influence juridique d’Apple… et de sa volonté de protéger son identité visuelle jusque dans les moindres détails.