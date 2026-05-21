Fini l'espace : SpaceX part à la conquête de la Bourse !
Par Laurence - Publié le
Après des années de spéculations, SpaceX vient enfin de publier officiellement son dossier d’introduction en Bourse. Et les chiffres donnent le vertige : valorisation potentielle de 1 750 milliards de dollars, levée estimée à 75 milliards, mais aussi plusieurs milliards de pertes et des dépenses massives dans l’intelligence artificielle.
Créée il y a 24 ans par Elon Musk, SpaceX n’est plus simplement une société spécialisée dans les fusées réutilisables. Le document S-1 publié mercredi soir montre une entreprise devenue un immense conglomérat technologique mêlant spatial, satellites, cloud, intelligence artificielle, infrastructures réseau, et services internet mondiaux.
Pour le moment, SpaceX n’a pas officiellement révélé le montant exact qu’elle souhaite lever lors de son introduction en Bourse, même si plusieurs médias évoquent déjà une opération autour de 75 milliards de dollars.
Lors de son arrivée sur le Nasdaq plus tard cette année sous le ticker
Le document révèle surtout un changement majeur : le cœur économique de SpaceX n’est plus vraiment l’espace. C’est désormais Starlink. Le réseau internet satellitaire aurait généré plus de la moitié du chiffre d’affaires total de l’entreprise en 2025.
Au total, SpaceX a réalisé plus de 18 milliards de dollars de revenus l’an dernier. Mais derrière cette croissance spectaculaire, les pertes restent énormes. La société aurait perdu environ 4,9 milliards de dollars en 2025 et plus de 37 milliards depuis sa création.
Le dossier montre aussi à quel point l’intelligence artificielle est désormais centrale dans la stratégie d'Elon Musk. Après la fusion récente entre SpaceX et xAI, la société consacre désormais des sommes gigantesques à l’IA.
Près de 60 % des dépenses d’investissement de SpaceX en 2025 auraient été dirigées vers cette division, soit environ 20 milliards de dollars. Le problème : cette branche reste extrêmement déficitaire.
L’activité IA — qui comprend notamment le chatbot Grok — aurait perdu plusieurs milliards de dollars tout en affichant une croissance relativement modeste comparée à OpenAI ou Google. Ainsi Elon Musk dépense massivement pour tenter de rester dans la course à l’IA.
Malgré Starlink et l’IA, l’avenir de SpaceX dépend toujours énormément de Starship. La gigantesque fusée réutilisable reste le projet central de Musk pour les missions lunaires, Mars, le transport spatial, et les futures ambitions interplanétaires de l’entreprise.
Mais Starship continue d’accumuler les problèmes techniques, les explosions et les retards. Le 12e vol d’essai pourrait d’ailleurs avoir lieu dès cette semaine. Et le succès — ou l’échec — du programme pourrait fortement influencer la confiance des investisseurs avant l’IPO.
Même avant sa cotation officielle, cette introduction en Bourse s’annonce déjà comme un événement historique pour la Silicon Valley. Avec une levée estimée autour de 75 milliards de dollars, SpaceX pourrait réaliser la plus grande IPO jamais organisée.
L’entreprise profiterait aussi d’un contexte très particulier où les marchés valorisent massivement : l’IA, les infrastructures cloud, les réseaux satellitaires et les technologies stratégiques.
Cette IPO montre surtout qu’Elon Musk tente désormais de construire bien plus qu’une entreprise spatiale. SpaceX devient progressivement une immense plateforme technologique mêlant connectivité mondiale, IA, cloud et infrastructures critiques.
Mais derrière les ambitions gigantesques et la valorisation folle, les pertes restent massives. Et au final, une grande partie du pari repose encore sur une question très simple : Starship finira-t-il réellement par fonctionner de manière fiable ?
SpaceX devient bien plus qu’une entreprise spatiale
Créée il y a 24 ans par Elon Musk, SpaceX n’est plus simplement une société spécialisée dans les fusées réutilisables. Le document S-1 publié mercredi soir montre une entreprise devenue un immense conglomérat technologique mêlant spatial, satellites, cloud, intelligence artificielle, infrastructures réseau, et services internet mondiaux.
Pour le moment, SpaceX n’a pas officiellement révélé le montant exact qu’elle souhaite lever lors de son introduction en Bourse, même si plusieurs médias évoquent déjà une opération autour de 75 milliards de dollars.
Lors de son arrivée sur le Nasdaq plus tard cette année sous le ticker
SPCX, SpaceX pourrait immédiatement devenir l’une des entreprises cotées les plus valorisées au monde. La société viserait une valorisation d’environ 1 750 milliards de dollars, ce qui placerait directement SpaceX parmi les géants absolus de la tech mondiale.
Starlink est désormais le vrai moteur économique
Le document révèle surtout un changement majeur : le cœur économique de SpaceX n’est plus vraiment l’espace. C’est désormais Starlink. Le réseau internet satellitaire aurait généré plus de la moitié du chiffre d’affaires total de l’entreprise en 2025.
Au total, SpaceX a réalisé plus de 18 milliards de dollars de revenus l’an dernier. Mais derrière cette croissance spectaculaire, les pertes restent énormes. La société aurait perdu environ 4,9 milliards de dollars en 2025 et plus de 37 milliards depuis sa création.
L’IA devient un gouffre financier pour Elon Musk
Le dossier montre aussi à quel point l’intelligence artificielle est désormais centrale dans la stratégie d'Elon Musk. Après la fusion récente entre SpaceX et xAI, la société consacre désormais des sommes gigantesques à l’IA.
Près de 60 % des dépenses d’investissement de SpaceX en 2025 auraient été dirigées vers cette division, soit environ 20 milliards de dollars. Le problème : cette branche reste extrêmement déficitaire.
L’activité IA — qui comprend notamment le chatbot Grok — aurait perdu plusieurs milliards de dollars tout en affichant une croissance relativement modeste comparée à OpenAI ou Google. Ainsi Elon Musk dépense massivement pour tenter de rester dans la course à l’IA.
Tout repose encore sur Starship
Malgré Starlink et l’IA, l’avenir de SpaceX dépend toujours énormément de Starship. La gigantesque fusée réutilisable reste le projet central de Musk pour les missions lunaires, Mars, le transport spatial, et les futures ambitions interplanétaires de l’entreprise.
Mais Starship continue d’accumuler les problèmes techniques, les explosions et les retards. Le 12e vol d’essai pourrait d’ailleurs avoir lieu dès cette semaine. Et le succès — ou l’échec — du programme pourrait fortement influencer la confiance des investisseurs avant l’IPO.
Même avant sa cotation officielle, cette introduction en Bourse s’annonce déjà comme un événement historique pour la Silicon Valley. Avec une levée estimée autour de 75 milliards de dollars, SpaceX pourrait réaliser la plus grande IPO jamais organisée.
L’entreprise profiterait aussi d’un contexte très particulier où les marchés valorisent massivement : l’IA, les infrastructures cloud, les réseaux satellitaires et les technologies stratégiques.
Qu’en penser ?
Cette IPO montre surtout qu’Elon Musk tente désormais de construire bien plus qu’une entreprise spatiale. SpaceX devient progressivement une immense plateforme technologique mêlant connectivité mondiale, IA, cloud et infrastructures critiques.
Mais derrière les ambitions gigantesques et la valorisation folle, les pertes restent massives. Et au final, une grande partie du pari repose encore sur une question très simple : Starship finira-t-il réellement par fonctionner de manière fiable ?