Fini l'espace : SpaceX part à la conquête de la Bourse !

SpaceX devient bien plus qu’une entreprise spatiale

SPCX

Starlink est désormais le vrai moteur économique

L’IA devient un gouffre financier pour Elon Musk

Tout repose encore sur Starship

Qu’en penser ?



Cette IPO montre surtout qu’Elon Musk tente désormais de construire bien plus qu’une entreprise spatiale. SpaceX devient progressivement une immense plateforme technologique mêlant connectivité mondiale, IA, cloud et infrastructures critiques.



Mais derrière les ambitions gigantesques et la valorisation folle, les pertes restent massives. Et au final, une grande partie du pari repose encore sur une question très simple : Starship finira-t-il réellement par fonctionner de manière fiable ?

Le document S-1 publié mercredi soir montre une entreprise devenue un immense conglomérat technologique mêlant spatial, satellites, cloud, intelligence artificielle, infrastructures réseau, et services internet mondiaux.Pour le moment, SpaceX n’a pas officiellement révélé le montant exact qu’elle souhaite lever lors de son introduction en Bourse, même si plusieurs médias évoquent déjà une opération autour deLors de son arrivée sur le Nasdaq plus tard cette année sous le ticker, SpaceX pourrait immédiatement devenir l’une des entreprises cotées les plus valorisées au monde. La société viserait une, ce qui placerait directement SpaceX parmi les géants absolus de la tech mondiale.Le document révèle surtout un changement majeur : le cœur économique de SpaceX n’est plus vraiment l’espace. C’est désormais. Le réseau internet satellitaire aurait généré plus de latotal de l’entreprise en 2025.Au total, SpaceX a réalisél’an dernier. Mais derrière cette croissance spectaculaire, les pertes restent énormes. La société aurait perdu environ 4,9 milliards de dollars en 2025 et plus de 37 milliards depuis sa création.Le dossier montre aussi à quel point. Après la fusion récente entre SpaceX et xAI, la société consacre désormais des sommes gigantesques à l’IA.Près de 60 % des dépenses d’investissement de SpaceX en 2025 auraient été dirigées vers cette division, soit. Le problème : cette branche reste extrêmement déficitaire.L’activité IA — qui comprend notamment le— aurait perdu plusieurs milliards de dollars tout en affichant une croissance relativement modeste comparée à OpenAI ou Google. Ainsi Elon Musk dépense massivement pour tenter de rester dans la course à l’IA.. La gigantesque fuséereste le projet central de Musk pour les missions lunaires, Mars, le transport spatial, et les futures ambitions interplanétaires de l’entreprise.Mais Starship continue d’accumuler les problèmes techniques, les explosions et les retards.Et le succès — ou l’échec — du programme pourrait fortement influencer la confiance des investisseurs avant l’IPO.Même avant sa cotation officielle, cette introduction en Bourse s’annonce déjà comme un événement historique pour la Silicon Valley. Avec une levée estimée autour de 75 milliards de dollars, SpaceX pourrait réaliser la plus grande IPO jamais organisée.L’entreprise profiterait aussi d’un contexte très particulier où les marchés valorisent massivement : l’IA, les infrastructures cloud, les réseaux satellitaires et les technologies stratégiques.