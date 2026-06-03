Shein de nouveau épinglé en France : 22,4 millions d'euros d'amende, et ça n'est pas fini

On en dit quoi ?



Sur le fond, l'État a clairement décidé de faire de Shein un cas d'école. Et 22,4 millions, pour un groupe qui pèse des milliards, ça ressemble davantage à une piqûre de rappel qu'à une vraie saignée. Le plus intéressant, c'est la méthode assumée, sanctionner un modèle plutôt que de simples bugs techniques, histoire de pousser ces plateformes à s'aligner ou à plier bagage. Shein, de son côté, va sans doute payer en serrant les dents tout en continuant à grignoter le marché français. Alors, ces amendes à répétition finiront-elles par changer quelque chose, ou deviendront-elles juste une ligne de plus dans les frais de fonctionnement ?