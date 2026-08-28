L'un des derniers gestes de Tim Cook chez Apple, un don pour les inondations au Népal

On en dit quoi ?



Difficile de reprocher quoi que ce soit à ce geste. La discrétion d'Apple sur les montants a beau agacer certains, elle a le mérite de ne pas transformer une aide humanitaire en opération de communication. Et il y a quelque chose de touchant à voir Tim Cook boucler son mandat sur ce registre, celui qu'il a tenu pendant quatorze ans, entre business colossal et petites attentions bien réelles. John Ternus héritera d'une maison en pleine forme, et de cette habitude-là aussi.