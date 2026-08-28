L'un des derniers gestes de Tim Cook chez Apple, un don pour les inondations au Népal
Par Vincent Lautier - Publié le
À quelques jours de passer la main, Tim Cook a annoncé qu'Apple ferait un don pour venir en aide aux victimes des inondations qui ont ravagé le Népal et le Tibet. Le patron l'a fait savoir sur son compte X, sans chiffre ni détail, fidèle à l'habitude de la marque. Un geste discret, qui prend un relief particulier au moment où il s'apprête à céder son fauteuil.
Les faits d'abord. Des crues soudaines et des coulées de boue ont frappé la région frontalière entre le Népal et le Tibet en août, emportant des ponts et des villages entiers. Le bilan est lourd, avec des centaines de morts et autant de disparus. C'est dans ce contexte que Tim Cook a publié un message sobre, expliquant que ses pensées allaient aux victimes et qu'Apple ferait un don pour soutenir les secours et la reconstruction. Pas de montant, pas de mise en scène.
Ce n'est pas la première fois, loin de là. Apple a pris l'habitude de mettre la main à la poche après les grandes catastrophes, sans jamais communiquer les sommes engagées, même après coup. En juillet, la marque avait fait un don après les incendies qui ont touché le sud de l'Europe. En juin, elle avait fait de même pour les tremblements de terre au Venezuela. À chaque fois, le même schéma, un message court de Cook et un chèque dont personne ne connaîtra le montant.
Et c'est là que ce don pest particulier. Il intervient à quelques jours d'un changement historique chez Apple. Le 1er septembre, Tim Cook cède la place de directeur général à John Ternus, l'actuel patron de l'ingénierie matérielle, entré chez Apple en 2001. Cook, lui, ne quitte pas le navire pour autant, puisqu'il devient président exécutif du conseil d'administration et continuera de s'occuper des relations avec les gouvernements. Ce don au Népal fait donc partie de ses tout derniers actes en tant que numéro un.
Difficile de reprocher quoi que ce soit à ce geste. La discrétion d'Apple sur les montants a beau agacer certains, elle a le mérite de ne pas transformer une aide humanitaire en opération de communication. Et il y a quelque chose de touchant à voir Tim Cook boucler son mandat sur ce registre, celui qu'il a tenu pendant quatorze ans, entre business colossal et petites attentions bien réelles. John Ternus héritera d'une maison en pleine forme, et de cette habitude-là aussi.
Un message sobre pour une catastrophe majeure
Les faits d'abord. Des crues soudaines et des coulées de boue ont frappé la région frontalière entre le Népal et le Tibet en août, emportant des ponts et des villages entiers. Le bilan est lourd, avec des centaines de morts et autant de disparus. C'est dans ce contexte que Tim Cook a publié un message sobre, expliquant que ses pensées allaient aux victimes et qu'Apple ferait un don pour soutenir les secours et la reconstruction. Pas de montant, pas de mise en scène.
Une habitude bien rodée chez Apple
Ce n'est pas la première fois, loin de là. Apple a pris l'habitude de mettre la main à la poche après les grandes catastrophes, sans jamais communiquer les sommes engagées, même après coup. En juillet, la marque avait fait un don après les incendies qui ont touché le sud de l'Europe. En juin, elle avait fait de même pour les tremblements de terre au Venezuela. À chaque fois, le même schéma, un message court de Cook et un chèque dont personne ne connaîtra le montant.
Un geste symbolique à l'heure du passage de témoin
Et c'est là que ce don pest particulier. Il intervient à quelques jours d'un changement historique chez Apple. Le 1er septembre, Tim Cook cède la place de directeur général à John Ternus, l'actuel patron de l'ingénierie matérielle, entré chez Apple en 2001. Cook, lui, ne quitte pas le navire pour autant, puisqu'il devient président exécutif du conseil d'administration et continuera de s'occuper des relations avec les gouvernements. Ce don au Népal fait donc partie de ses tout derniers actes en tant que numéro un.
On en dit quoi ?
Difficile de reprocher quoi que ce soit à ce geste. La discrétion d'Apple sur les montants a beau agacer certains, elle a le mérite de ne pas transformer une aide humanitaire en opération de communication. Et il y a quelque chose de touchant à voir Tim Cook boucler son mandat sur ce registre, celui qu'il a tenu pendant quatorze ans, entre business colossal et petites attentions bien réelles. John Ternus héritera d'une maison en pleine forme, et de cette habitude-là aussi.