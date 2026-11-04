Midterms : l'Amérique a aussi voté contre les data centers

On en dit quoi ?



Le message des urnes est très clair, les Américains veulent bien de l'IA, mais pas de sa facture électrique ni de ses hangars de serveurs au bout du jardin. On doute quand même d'un grand coup de frein, entre le veto de Donald Trump et un parlement texan toujours républicain, les deux prochaines années ressembleront plus à une série de blocages et d'enquêtes qu'à une vraie pause de l'IA. Et par chez nous, le constat est un peu rageant, quelle que soit la couleur du Congrès, la RAM de votre prochain Mac restera chère encore un bon moment.