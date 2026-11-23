Sept masculinistes jugés à Paris, Telegram a livré leurs données à la justice
Par Vincent Lautier - Publié le
Le tribunal correctionnel de Paris a jugé les 18 et 19 novembre sept membres de Femmeblancherie, un canal Telegram qui appelait à l'agression sexuelle et au meurtre des femmes. C'est le premier procès de la mouvance masculiniste en France, et il n'aurait pas eu lieu sans le retournement de Telegram, qui coopère maintenant avec la justice.
Un canal public ouvert en avril 2024 par Victor C., un sculpteur sur bois de 40 ans, quelques semaines après sa rupture. Le créateur y imposait une règle d'entrée qui pose l'ambiance, chaque message devait contenir au moins le mot
L'enquête a été ouverte fin 2025 par le pôle national de lutte contre la haine en ligne du parquet de Paris, après un travail de l'office de gendarmerie chargé des crimes contre l'humanité. Et c'est là que l'affaire prend une autre dimension, car Telegram, qui a longtemps ignoré les demandes des enquêteurs du monde entier, a répondu cette fois aux réquisitions judiciaires. La messagerie a fermé le canal et transmis les éléments qui ont permis d'identifier 58 membres. Le déclic, c'est l'arrestation de Pavel Durov à Paris à l'été 2024, depuis laquelle la plateforme livre adresses IP et numéros de téléphone sur demande de la justice, avec les données de plus de 22 000 utilisateurs communiquées rien qu'en 2025.
À la barre, la défense a plaidé l'humour et la discussion de bistrot. Victor C. a été jusqu'à qualifier ses insultes contre Charlize Theron de
La défense du
Si les fuites de données vous inquiètent, lisez cet article sur le piratage de Chargemap, puis suivez-nous sur X pour ne rien manquer de l'actualité.
Mais c'était quoi, Femmeblancherie ?
Un canal public ouvert en avril 2024 par Victor C., un sculpteur sur bois de 40 ans, quelques semaines après sa rupture. Le créateur y imposait une règle d'entrée qui pose l'ambiance, chaque message devait contenir au moins le mot
p*teou le mot
s*lope. Pendant deux ans, les 1 758 abonnés ont accumulé des appels au vi*l et au meurtre visant les femmes, mais aussi les personnes juives, arabes et noires, des références à Hitler, et des insultes contre la députée Ersilia Soudais ou l'actrice Charlize Theron. Les sept hommes jugés cette semaine, âgés de 26 à 54 ans, sont considérés par les enquêteurs comme les plus virulents des 34 abonnés renvoyés devant la justice. Les autres seront jugés d'ici au 6 janvier.
C'est Telegram qui a tout débloqué
L'enquête a été ouverte fin 2025 par le pôle national de lutte contre la haine en ligne du parquet de Paris, après un travail de l'office de gendarmerie chargé des crimes contre l'humanité. Et c'est là que l'affaire prend une autre dimension, car Telegram, qui a longtemps ignoré les demandes des enquêteurs du monde entier, a répondu cette fois aux réquisitions judiciaires. La messagerie a fermé le canal et transmis les éléments qui ont permis d'identifier 58 membres. Le déclic, c'est l'arrestation de Pavel Durov à Paris à l'été 2024, depuis laquelle la plateforme livre adresses IP et numéros de téléphone sur demande de la justice, avec les données de plus de 22 000 utilisateurs communiquées rien qu'en 2025.
De la prison ferme requise
À la barre, la défense a plaidé l'humour et la discussion de bistrot. Victor C. a été jusqu'à qualifier ses insultes contre Charlize Theron de
poésie inversée, et deux prévenus seulement ont exprimé des regrets. Les poursuites visent les injures publiques à raison du sexe et de l'origine, la provocation à la haine et l'apologie des crimes contre l'humanité. Le parquet a requis trois ans de prison dont deux ferme contre le créateur du canal, de 18 mois avec sursis à deux ans ferme contre les six autres, des amendes jusqu'à 5 000 euros et même six mois d'interdiction de Telegram. La décision tombera le 11 février.
On en dit quoi ?
La défense du
on rigolait entre noustient rarement deux jours d'audience. Et l'autre gros sujet, c'est Telegram. La plateforme a bâti sa réputation sur son refus de répondre aux autorités, et il aura suffi que son fondateur passe quelques jours en garde à vue à Paris pour que la politique maison change du tout au tout. Du coup, l'anonymat sur un canal public ne protège plus grand monde, et on ne va pas s'en plaindre.
Si les fuites de données vous inquiètent, lisez cet article sur le piratage de Chargemap, puis suivez-nous sur X pour ne rien manquer de l'actualité.