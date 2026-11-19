Chargemap piraté, vos données et votre mot de passe ont peut-être fuité
Par Vincent Lautier - Publié le
Si vous rechargez votre voiture électrique avec Chargemap, surveillez votre boîte mail. La société strasbourgeoise prévient ses clients qu'un pirate a exploité une faille sur une ancienne interface technique et récupéré des données personnelles, dont des empreintes de mots de passe. Les coordonnées bancaires sont épargnées, le risque de faux emails beaucoup moins.
L'attaque remonte au 8 novembre. Une personne extérieure a profité d'une faille sur un ancien composant de la plateforme pour extraire des informations de comptes utilisateurs, et les équipes de Chargemap n'ont rien vu pendant deux jours. La faille a été corrigée le 12 novembre, la CNIL prévenue dans la foulée et une plainte déposée. Les clients, eux, ont reçu leur email d'information le 18 novembre, dix jours après les faits. Le service compte plus de 3,5 millions d'utilisateurs et environ 800 000 badges de recharge en circulation, mais l'entreprise ne dit pas combien de comptes sont concernés.
Le pirate a pu récupérer des adresses email et des noms d'utilisateur, mais aussi les noms, prénoms et numéros de téléphone quand ils avaient été renseignés, des dates de naissance, la ville d'inscription, d'éventuelles photos de profil et le statut d'abonnement, par exemple à l'offre Chargemap Boost. Les comptes classiques voient aussi filer l'empreinte de leur mot de passe, une version brouillée qui ne se lit pas directement, mais qu'un mot de passe trop court ou trop banal peut finir par trahir. Bonne nouvelle côté données sensibles : coordonnées bancaires, historiques de recharge, factures et adresses postales ne sont pas touchés, pas plus que les badges Chargemap Pass, à une vingtaine d'exceptions près, prévenues individuellement. Et si vous vous connectez via Apple, Google ou Facebook, vous n'avez aucun mot de passe Chargemap à changer.
Aucune utilisation frauduleuse des données n'a été constatée pour le moment, mais c'est précisément dans les prochaines semaines que les faux messages vont arriver. Avec votre nom, votre email et votre statut d'abonnement, un escroc peut fabriquer un faux courrier Chargemap très crédible, du badge soi-disant bloqué au paiement à vérifier. L'entreprise rappelle que ses emails officiels se terminent par @chargemap.com et demande à ses clients de modifier leur mot de passe sans attendre, y compris sur les autres services où le même servait. Elle n'impose hélas aucune réinitialisation forcée, chacun fait donc comme il veut.
Sur la réaction, on a vu bien pire : quatre jours pour boucher la faille, la CNIL prévenue dans les délais et un email aux clients qui dit clairement ce qui a fuité. Par contre, une ancienne interface laissée accessible avec des données de comptes derrière, c'est un grand classique et c'est ballot. On aurait aussi préféré une réinitialisation forcée des mots de passe plutôt qu'une simple consigne par email. Du coup, ne comptez que sur vous : changez ce mot de passe tout de suite, surtout si vous l'aviez recyclé ailleurs.
Une vieille interface oubliée
L'attaque remonte au 8 novembre. Une personne extérieure a profité d'une faille sur un ancien composant de la plateforme pour extraire des informations de comptes utilisateurs, et les équipes de Chargemap n'ont rien vu pendant deux jours. La faille a été corrigée le 12 novembre, la CNIL prévenue dans la foulée et une plainte déposée. Les clients, eux, ont reçu leur email d'information le 18 novembre, dix jours après les faits. Le service compte plus de 3,5 millions d'utilisateurs et environ 800 000 badges de recharge en circulation, mais l'entreprise ne dit pas combien de comptes sont concernés.
Mais qu'est-ce qui a fuité en vrai ?
Le pirate a pu récupérer des adresses email et des noms d'utilisateur, mais aussi les noms, prénoms et numéros de téléphone quand ils avaient été renseignés, des dates de naissance, la ville d'inscription, d'éventuelles photos de profil et le statut d'abonnement, par exemple à l'offre Chargemap Boost. Les comptes classiques voient aussi filer l'empreinte de leur mot de passe, une version brouillée qui ne se lit pas directement, mais qu'un mot de passe trop court ou trop banal peut finir par trahir. Bonne nouvelle côté données sensibles : coordonnées bancaires, historiques de recharge, factures et adresses postales ne sont pas touchés, pas plus que les badges Chargemap Pass, à une vingtaine d'exceptions près, prévenues individuellement. Et si vous vous connectez via Apple, Google ou Facebook, vous n'avez aucun mot de passe Chargemap à changer.
Attention au phishing
Aucune utilisation frauduleuse des données n'a été constatée pour le moment, mais c'est précisément dans les prochaines semaines que les faux messages vont arriver. Avec votre nom, votre email et votre statut d'abonnement, un escroc peut fabriquer un faux courrier Chargemap très crédible, du badge soi-disant bloqué au paiement à vérifier. L'entreprise rappelle que ses emails officiels se terminent par @chargemap.com et demande à ses clients de modifier leur mot de passe sans attendre, y compris sur les autres services où le même servait. Elle n'impose hélas aucune réinitialisation forcée, chacun fait donc comme il veut.
On en dit quoi ?
Sur la réaction, on a vu bien pire : quatre jours pour boucher la faille, la CNIL prévenue dans les délais et un email aux clients qui dit clairement ce qui a fuité. Par contre, une ancienne interface laissée accessible avec des données de comptes derrière, c'est un grand classique et c'est ballot. On aurait aussi préféré une réinitialisation forcée des mots de passe plutôt qu'une simple consigne par email. Du coup, ne comptez que sur vous : changez ce mot de passe tout de suite, surtout si vous l'aviez recyclé ailleurs.