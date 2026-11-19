On en dit quoi ?



Sur la réaction, on a vu bien pire : quatre jours pour boucher la faille, la CNIL prévenue dans les délais et un email aux clients qui dit clairement ce qui a fuité. Par contre, une ancienne interface laissée accessible avec des données de comptes derrière, c'est un grand classique et c'est ballot. On aurait aussi préféré une réinitialisation forcée des mots de passe plutôt qu'une simple consigne par email. Du coup, ne comptez que sur vous : changez ce mot de passe tout de suite, surtout si vous l'aviez recyclé ailleurs.