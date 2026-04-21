Pavel Durov utilise Telegram pour s'en prendre à la justice française

On en dit quoi ?



Que Durov défende Musk, passe encore. Mais qu'il le fasse en poussant un message politique directement sur Telegram, vers des millions d'utilisateurs qui utilisent l'appli pour autre chose que pour suivre ses états d'âme, c'est autre chose. Un patron de plateforme qui se sert de sa plateforme pour plaider sa cause auprès de ses propres utilisateurs, ça questionne quand même. Tout ceci brouille sérieusement le discours sur la neutralité des messageries.



Sur le fond, Durov parle depuis sa position, pas depuis un principe général. La liberté d'expression n'est pas un droit absolu, et diffuser des images illégales n'a rien à voir avec la liberté d'expression. Le fait que les États-Unis refusent de coopérer et qualifient l'enquête de politiquement motivée dit quand même quelque chose sur les rapports de force actuels entre Washington et Paris. La France est face à un vrai dilemme : soit elle tient sa ligne quitte à se mettre les géants américains à dos, soit elle recule, et là, ce sont ses propres règles qui perdent en poids. Et pendant ce temps, Musk et Durov font leur numéro, chacun depuis sa plateforme.