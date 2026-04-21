Pavel Durov utilise Telegram pour s'en prendre à la justice française
Par Vincent Lautier - Publié le
Le fondateur de Telegram a envoyé lundi un message directement aux utilisateurs de l'application, en soutien à Elon Musk convoqué par la justice française. Pavel Durov se sert de son propre réseau pour accuser Paris d'instrumentaliser la justice contre la liberté d'expression, avec une punchline : dans la France de Macron, être mis en examen est la nouvelle Légion d'honneur.
Hier, Pavel Durov a en fait publié un long message directement sur Telegram, à destination des utilisateurs de la propre plateforme, et il l'a aussi relayé sur X. Le fondateur de l'application n'y est pas allé avec le dos de la cuillère : selon lui,
Il rappelle au passage que le département de la Justice américain a refusé d'assister Paris, estimant que l'affaire était
L'enquête contre la plateforme de Musk a été ouverte en janvier 2025. Les faits visés sont lourds : images illégales mettant en scène des mineurs, deepfakes, atteintes aux systèmes informatiques. Les locaux parisiens de X ont été perquisitionnés début février 2026. Musk a été convoqué en audition libre, sans contrainte judiciaire, et son absence ne bloquera pas la procédure selon le parquet. Linda Yaccarino, l'ancienne directrice générale de X, doit de son côté se présenter le 24 avril.
Pavel Durov sait de quoi il parle quand il critique la justice française. Arrêté à l'aéroport du Bourget en août 2024, il fait face à plus d'une dizaine de chefs d'accusation, chacun passible de jusqu'à dix ans de prison. Dans son message, il se dit d'ailleurs
Que Durov défende Musk, passe encore. Mais qu'il le fasse en poussant un message politique directement sur Telegram, vers des millions d'utilisateurs qui utilisent l'appli pour autre chose que pour suivre ses états d'âme, c'est autre chose. Un patron de plateforme qui se sert de sa plateforme pour plaider sa cause auprès de ses propres utilisateurs, ça questionne quand même. Tout ceci brouille sérieusement le discours sur la
Sur le fond, Durov parle depuis sa position, pas depuis un principe général. La liberté d'expression n'est pas un droit absolu, et diffuser des images illégales n'a rien à voir avec la liberté d'expression. Le fait que les États-Unis refusent de coopérer et qualifient l'enquête de
La sortie choc de Pavel Durov sur Telegram
Hier, Pavel Durov a en fait publié un long message directement sur Telegram, à destination des utilisateurs de la propre plateforme, et il l'a aussi relayé sur X. Le fondateur de l'application n'y est pas allé avec le dos de la cuillère : selon lui,
la France de Macron perd en légitimité en instrumentalisant les procédures pénales pour réprimer la liberté d'expression et la vie privée.
Il rappelle au passage que le département de la Justice américain a refusé d'assister Paris, estimant que l'affaire était
motivée par des considérations politiques. Durov conteste aussi l'indépendance des procureurs français, qui seraient
nommés, révoqués et promus par le gouvernement, avec une police judiciaire qui fournirait des rapports
souvent orientésaux juges d'instruction. Il termine par la phrase qui tourne en boucle depuis :
dans la France de Macron, être mis en examen est la nouvelle Légion d'honneur.
Ce qui est reproché à X
L'enquête contre la plateforme de Musk a été ouverte en janvier 2025. Les faits visés sont lourds : images illégales mettant en scène des mineurs, deepfakes, atteintes aux systèmes informatiques. Les locaux parisiens de X ont été perquisitionnés début février 2026. Musk a été convoqué en audition libre, sans contrainte judiciaire, et son absence ne bloquera pas la procédure selon le parquet. Linda Yaccarino, l'ancienne directrice générale de X, doit de son côté se présenter le 24 avril.
Durov, déjà dans le viseur depuis 2024
Pavel Durov sait de quoi il parle quand il critique la justice française. Arrêté à l'aéroport du Bourget en août 2024, il fait face à plus d'une dizaine de chefs d'accusation, chacun passible de jusqu'à dix ans de prison. Dans son message, il se dit d'ailleurs
fier de se tenir aux côtés d'Elon Musk et de tous ceux que vise la campagne de Macron contre les droits numériques. Côté parquet de Paris, la réponse est sèche : l'enquête est menée
en toute indépendance, dans le respect du principe de séparation des pouvoirs. Le parquet rappelle aussi qu'il enquête sur plusieurs plateformes en même temps, avec des procédures ouvertes contre Telegram, Kick, TikTok ou encore Shein.
On en dit quoi ?
Que Durov défende Musk, passe encore. Mais qu'il le fasse en poussant un message politique directement sur Telegram, vers des millions d'utilisateurs qui utilisent l'appli pour autre chose que pour suivre ses états d'âme, c'est autre chose. Un patron de plateforme qui se sert de sa plateforme pour plaider sa cause auprès de ses propres utilisateurs, ça questionne quand même. Tout ceci brouille sérieusement le discours sur la
neutralitédes messageries.
Sur le fond, Durov parle depuis sa position, pas depuis un principe général. La liberté d'expression n'est pas un droit absolu, et diffuser des images illégales n'a rien à voir avec la liberté d'expression. Le fait que les États-Unis refusent de coopérer et qualifient l'enquête de
politiquement motivéedit quand même quelque chose sur les rapports de force actuels entre Washington et Paris. La France est face à un vrai dilemme : soit elle tient sa ligne quitte à se mettre les géants américains à dos, soit elle recule, et là, ce sont ses propres règles qui perdent en poids. Et pendant ce temps, Musk et Durov font leur numéro, chacun depuis sa plateforme.