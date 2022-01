Samsung : une télécommande qui se recharge avec les ondes des routeurs et un moniteur 32" Odyssey G8 240 Hz #CES2022

les ondes radios émises par les routeurs

Après le 49 pouces G9, Samsung réduit la voilure pour son moniteur haut de gamme ultrawide incurvé (1000R)(sans donner la définition exacte), un temps de réponse de 1 ms, une luminosité maximum de 2 000 nits, deux ports HDMI 2.1 et un port DisplayPort 1.4. Samsung ne donne pas encore de tarif, ni de date de disponibilité., un moniteur 32 pouces 4K compatible avec la fonction DeX sans fil, permettant d'utiliser les smartphones/tablettes de la marque avec une souris et un clavier, de piocher dans le catalogue d'applications comme Netflix, YouTube, Disney+, Apple TV, Prime Vidéo, ou des services de jeux vidéo en streaming, de profiter de la webcam magnétique et amovible SlimFit, d'un port USB-C avec Power Delivery 65W,Du côté des téléviseurs, Samsung présente sa nouvelle version de la télécommande solaire,. La gamme Neo QLED 2002 accueillera également les premiers téléviseurs 4K et 8K avec un taux de rafraîchissement atteignant 144 Hz de la marque, et les TV The Frame proposeront une dalle mate afin d'encore mieux se faire passer pour un tableau. Enfin, le constructeur présente une interface revue pour Tizen OS permettant de profiter de Stadia et GeForce Now, de visualiser des NFT avant achat, d'afficher les collections des utilisateurs, et d'en apprendre plus sur les différentes œuvres proposées.