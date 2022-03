Un moniteur Momentum 32" 4K 144 Hz HDMI 2.1 à 849€ chez Philips

Le 32M1N5800A reprend le design et l'ergonomie de la gamme Gaming M5000 avec le réglage de la hauteur, rotation horizontale et fonction pivot à 90°, un support sur le pied pour ranger un casque, et adopteun temps de réponse de 1 ms de gris à gris, une luminosité max de 500 cd/m², une certification VESA DisplayHDR 400, un contraste de 1000:1, deux haut-parleurs intégrés de 5W, et la couverture à 87,5% de l'espace colorimétrique Adobe RGB.Côté connectique, le nouveau venu propose 2 ports HDMI 2.1 permettant de profiter pleinement des consoles de nouvelles générations (4K à 120 Hz, Adaptive-Sync), 2 ports DisplayPort 1.4, ainsi qu'un hub de 4 ports USB 3.0.