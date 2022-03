Le projecteur ultra compact Nebula Astro compatible AirPlay à 189€ (-100€), parfait pour les enfants

Projection au plafond d'une chambre avec une image de presque deux mètres de base

Eye Guard Tech

L'Astro propose un projecteur DLP avec une définition native de 854x480 pixels (durée de vie de 30 000 heures ), une luminosité maximum de 100 lumens, u(pas de zoom), un haut-parleur de 3W, une correction automatique du trapèze, une mise au point manuelle via une roue crantée, un processeur Quad Core A7, un GPU Adreno 304, 1 Go de RAM DDR3 et 8 Go eMMC pour le stockage, le tout avec des mensurations de 91,2x82x89,2 millimètres pour 372 grammes sur notre balance.Pour ce qui est de la connectique, Nebula dote l'Astro du Bluetooth 4.2, du Wi-Fi 802.11a/b/g/n (2,4 et 5 GHz), d'un port HDMI 1.4 et d'un port USB-C pour la charge et le transfert de données. Autre point positif,. Niveau autonomie, le projecteur embarque une batterie de 3 250 mAh qui permet de tenir entre 2 heures et 2h30 en lecture de film, et un peu plus de 13 heures en lecture audio (il sera également envisageable d'alimenter le projecteur en USB-C pendant l'utilisation). Niveau nuisance sonore, le ventilateur intégré est très discret (Nebula indique un niveau sonore inférieur à 30 dB) et sera très rapidement couvert par la bande-son des contenus projetés.dès le déballage et d'installer quelques applications via le Store intégré (mais le Play Store de Google est aux abonnés absents). Un simple mail au service client de Nebula (à cette adresse support@seenebula.com) ou une recherche sur le net permettront de trouver un code à entrer dans l'interface (dans les réglages, il faudra appuyer cinq fois sur la version d'Android pour afficher l'interface demandant le fameux code) afin de pouvoir installer une version du système donnant accès au Play Store, et avec lui aux applications Plex, Disney+ et MyCanal (et bien d'autres).La luminosité maximum de 100 lumens nécessitera de plonger la pièce dans l'obscurité pour profiter convenablement d'une image satisfaisante, mais. Un pas de vis standard sous l'Astro simplifiera l'usage d'un trépied pour la projection au plafond (si vous désirez utiliser les ports de l'appareil, sinon le dos du projecteur est plat afin de le placer simplement au sol). Le système audio (mono 3W) embarqué sera suffisant dans un environnement calme, et l'interface permet de passer par une enceinte Bluetooth pour obtenir un niveau sonore plus important. L'Astro dispose également de la protection intégréecoupant immédiatement le projecteur en cas de détection d'un objet/individu devant l'optique (la distance est réglable jusqu'à 60 centimètres via l'interface).