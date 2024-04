Le vidéoprojecteur design 4K Xgimi Horizon Ultra à son prix le plus bas ! Parfait pour les JO !

Xgimi Horizon Ultra : design et technologie de pointe

Dual Light et Dolby Vision

La manière dont nous profitons du divertissement à domicile a radicalement changé ces dernières années, avec une augmentation du streaming à domicile. Les avis de notre communauté mondiale de plus de 4 millions de clients ont été précieux pour développer l’Horizon Ultra et apporter une expérience cinématographique haut de gamme dans les foyers. Cela a demandé beaucoup d’innovation et nous sommes convaincus que l’Horizon Ultra élèvera le divertissement à domicile à des niveaux exceptionnels.

Les produits Xgimi ont reçus de nombreux prix depuis 2013 ainsi que les éloges de la presse spécialisée et des utilisateurs,. Nous avions d'ailleurs particulièrement apprécié les modèles que nous avions pu essayer (retrouvez nos tests détaillés ici et là ).La concurrence ayant affûté ses produits, Xgimi a décidé de frapper un grand coup afin de démontrer son savoir faire et de conserver sa place au sein du marché. Après les déjà très satisfaisants Horizon (Full HD) et Horizon Pro (4K),Les produits du constructeur mettent toujours leur design en avant, permettant de les intégrer au sein du domicile sans craindre l'ajout d'un boitier volumineux et disgracieux. L'Horizon Ultra pousse le curseur un peu plus loin avec un format compact et une finition mêlant tissu et cuir synthétique qui ne dépareillera pas au sein de la déco du salon.Xgimi présente l'Horizon Ultra commeSelon Apollo Zhong, fondateur et PDG de XGIMI :L'Horizon Ultra, dont vous pouvez retrouver notre test complet , est ainsi- un système hybride qui combine la lumière laser et LED- afin de proposer le meilleur des deux mondes. Ce système permet à Xgimi de proposer une image en 4K HDR 10 avec une luminosité de 2 300 lumens ISO, soit une hausse de 77% par rapport à l'Horizon Pro (qui se débrouillait pourtant déjà très bien).Chaque modèle profite de la plateforme d'étalonnage de haute précision des couleurs, développée spécifiquement pour l’Horizon Ultra, permettant de couvrir l'espace colorimétrique DCI-P3 à 95,5% (99,9% du Red.709) d'atteindreet certifiée par deux grandes institutions (SGS en Suisse et TÜV Süd en Allemagne).Le constructeur étrenne également la technologie Intelligent Screen Adaption (ISA) 3.0 permettant(ajustement de la mise au point et correction trapézoïdale en temps réel), de la luminosité ambiante et de l'éclairage (la luminosité augmente pendant le jour et les couleurs se renforcent la nuit), et même de la couleur du mur si vous ne projetez pas sur un écran., dispose d'un mode faible latence (18ms) pour le jeu vidéo, d'un système stéréo intégré 2x12W signé Harman Kardon, tourne sous Android TV 11.0 et propose deux ports HDMI (dont un eARC), 2 USB, un port Ethernet, un port optique, un mini jack 3,5mm, du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2.