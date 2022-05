TV+ : des canards, Christian Dior et Coco Chanel ! (et peut être des poneys)

Lovely Little Farm

Comme elle l'avait annoncé il y a quelques mois, la firme continue de développer des contenus adaptés à tout âge avecIl s'agit d'une histoire toute mignonne centrée sur, Jill et Jacky. Les demoiselles vivent dans une ferme familiale avec une variété d'animaux différents. Le petit truc en plus est que! Plus généralement, le show se consacre à la famille, au fait de bien grandir et à prendre soin des autres.Pour les plus âgés,Il s'agira pour ellePour rappel, la série se déroule pendant l'occupation nazie de Paris pendant la Seconde Guerre mondiale où le monde de la mode est dominé par Coco Chanel, un règne qui prend fin avec l'arrivée d'un certain Christian Dior.