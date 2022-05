TV+ dévoile sa programmation estivale dédiée aux plus jeunes !

Bonjour, Jack ! The Kindness Show

Duck & Goose

Best Foot Forward

Amber Brown

Surfside Girls

Life By Ella

The Snoopy Show

Peanuts Classics

Lucy’s School

Le rythme est bien chargé à commencer par, avec notamment quatre courts métrages originaux. Il sera suivi de près, une série animée basée sur les livres à succès du New York Times de Tad Hills.-nominé aux Emmy Awards- et basé sur l'histoire réelle de l'athlète paralympique Josh Sundquist., de la scénariste et réalisatrice nominée aux Emmy Awards Bonnie Hunt, qui mettra en vedette Carsyn Rose et Sarah Drew. L’histoire sera basée sur la série de livres de Paula Danziger. Enfin,de May Chan, lauréate aux WGA Awards et nominée aux Daytime Emmy Awards, et basée sur la série de romans graphiques de Kim Dwinell. Cette dernière sera accompagnée de, qui racontera l'histoire d'une jeune fille alors qu'elle adopte une nouvelle vision de la vie dans un monde sans pitié. Elle mettra en vedette Lily Brooks O'Briant, Artyon Celestine et Vanessa Carrasco.Entretemps, trois programmes issus de l’univers des Peanuts sont attendus., tout comme, suivi de, le 12 août.Enfin,Produit par Apple Original Films et Skydance Animation, il mettra en vedette Eva Noblezada dans le rôle de Sam Greenfield, aux côtés de Jane Fonda, Simon Pegg, Lil Rel Howery, Flula Borg, John Ratzenberger et Whoopi Goldberg.