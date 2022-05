Disney+ va aussi lancer son abonnement tarif réduit financé par la pub !

Et voilà la guerre des prix est ouverte !D'après certains bruits de couloir, elle prévoirait deMickey n'aurait l'intention de diffuser des publicités pendant quatre minutes pour des films et des émissions qui durent une heure ou moins. Apparemment, il n'y aurait pas de pubs pour la programmation préscolaire (les tout petits ?).Ce sera donc moins que HBO Max ou Peacock de NBC, qui ne diffusent pas plus de cinq minutes de publicités toutes les heures, et encore moins que son propre service Hulu (entre 9 et 12 minutes pour chaque heure de contenu). D'après, précisons que les téléspectateurs de la télévision traditionnelle regardentMais attention il est possible que la formule de base subissent une petite augmentation de son côté.