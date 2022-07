Apple débarque au Comic-Con de San Diego !

Petite nouveauté de l'année,Les fans retrouveront Severance For All Mankind et Mythic Quest . Un quatrième stand sera tenu pour montrer les coulisses de certaines séries. On devrait même y rencontrer le créateur de For All Mankind , Ronald D. Moore, le producteur exécutif de Invasion , Simon Kinberg, le co-créateur de Mythic Quest Megan Ganz, et le showrunner Jonathan Tropper de SEE avec pour fil directeur la création de l'univers unique de leur série respective. Les participants présentes pourront également voir un aperçu de la deuxième saison de Foundation