Molotov continue d'encourager à résilier ses abonnements in-app (et de passer en direct)

Depuis les récents changements de l’offre Molotov, que vous aviez évoqués dans une news, les abonnements Molotov Plus via l’Apple store sont en carafe (sur iOS, iPadOS, macOS) et le support de Molotov que j’ai contacté incite fortement à résilier l’abonnement de l’Apple store pour basculer sur l’abonnement via Molotov directement.

L'éditeur(et ses 30% de prélèvement) pour venir s'inscrire directement sur le site. Il semble que la pratique soit désormais généralisée, et. Reste à savoir si Molotov rencontre réellement des soucis avec l'abonnement in-app ou s'il s'agit d'un moyen de mieux rentabiliser l'offre.Un lecteur (Mikaël), en a fait les frais récemment en contactant le support :Et voici la procédure :Pour l'utilisateur,, mais l'abonnement n'apparait plus dans le système iCloud intégré -qui permet par exemple de le résilier en un clic.