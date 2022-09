TV+ : en voiture avec Chelsea et Hillary Clinton !

SEE

Selena Gomez : My Mind and Me

Basé sur le livre à succès The Book of Gutsy Women , cette série permet de, des militantes, des leaders ou encore des héroines du quotidien. Elles y aborderont desavec Kim Kardashian, Megan Thee Stallion, Dr. Jane Goodall, Gloria Steinem, Wanda Sykes, Amy Schumer, Goldie Hawn et Kate Hudson, etc.Le programme estparen association avecet, aux côtés de Johnny Webb, Siobhan Sinnerton, Roma Khanna, Ken Druckerman, Banks Tarver et Anna Chai -qui sert également de showrunner- mais aussi les producteurs Kevin Vargas, Claire Featherstone, Huma Abedin et Bari Lurie. L’intégralité des huit épisodes est disponible dès aujourd’hui.Cette nouvelle saison permet de découvrir -tout au long de ses 13 épisodes- plus de 40 nouvelles chansons originales. Durant cette troisième saison, on découvre quepoursuit sa quête incessante pour acheter le parc,se lance dans une nouvelle campagne promotionnelle pour que plus de gens en tombent amoureux, etse retrouve plus occupée que jamais lorsqu'elle décroche son premier contrat.avec ce troisième épisode de l'ultime saison. Mais pour ce week-end, on pourra également découvrir la suite de nombreuses séries en cours, comme(S1E5) ou encorel (S2E7).Enfin, cette semaine, Apple a annoncé avoir obtenu Le projet, intitulé, sera réalisé et produit par Alek Keshishian et retracera six ans de la vie de l’artiste.