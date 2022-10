Apple pardonne la gifle de Will Smith et fixe une date de sortie avant Noël pour Emancipation !

Emancipation

Il y incarne en effet un esclave en fuite dans les marais de Louisiane, espérant atteindre le Nord du pays, synonyme de liberté pour les Afro-américains dans les Etats-Unis du XIXe siècle.. Cela permettra ainsi au film d'entrer en compétition pour les prochains Oscars. L'année dernière, elle était devenue la première plateforme de streaming à être récompensée par la statuette du meilleur film, avec CODA.Il aura fallu moins d'un an à Apple pourla gifle de Will Smith à la dernière cérémonie des Oscars, ce qui est relativement court. Les professionnels de Hollywood envisageaientPour rappel, lors des derniers Oscars en mars,. Ces événements lui ont d'ailleurs valu 10 ans d'exclusion de la cérémonie. Très rapidement, Apple TV+ et Netflix se seraient discrètement retirées de leur projet de biopic sur Will Smith, basé sur son autobiographie La firme californienne n'avait rien précisé quant au filmacquis pour 120 millions de dollars. A l'époque, ce contenu aurait étéet personne ne l'attendait avant 2022, voire 2023.