Apple retire l'Apple TV HD du catalogue

Cupertino vient de présenter sa nouvelle Apple TV 4K équipée d'une puce A15 Bionic et d'une télécommande Siri Remote dotée d'un port USB-C.. Cette version 1080p reste disponible chez les revendeurs, mais son tarif actuel de 159 euros en version 32 Go ne la rend pas attrayante, la nouvelle débutant à 169 euros (sauf à vouloir absolument un port Ethernet, qui n'est présent que sur la version 128 Go facturée 189 euros, et économiser quelques euros).