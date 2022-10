Apple TV : le documentaire sur Selena Gomez arrive le 4 novembre

Un documentaire sur Selena Gomez le 4 novembre

Selena Gomez: My Mind & Me — “Do You Know Who This Is?” Clip | Apple TV+

Servant — Season 4 Official Teaser | Apple TV+

En ce beau vendredi, la récolte est plutôt maigre du côté d’AppleTV+. En effet, aucune nouveauté n’est à découvrir cette semaine, et il n’y a queà se mettre sous la souris. On pourra ainsi découvrirvec le cinquième épisode intituléDans le même temps on pourraavec le troisième épisode de cette saison 2 intituléMais les nouveautés du jour sont plutôt à chercher du côté de la chaine YouTube du service avec. Ce sera tout d’abord leprochain que lede ses débuts au succès, de la chanteuse, compositrice, actrice, productrice et militante. Le film est réalisé et produit par Alek Keshishian et retracera six ans de la vie de l’artiste. C’est ensuite au tour de lade se dévoiler dans la bande annonce officielle dévoilée il y a quelques jours. Cette quatrième saison sera la dernier de la série et tout sera révélé en temps voulu…