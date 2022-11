Apple TV + aurait-elle perdu son biopic sur Elizabeth Holmes (Theranos) ?

Bad Blood

Je trouve qu'elle était formidable. Je me suis dit : "Oui, nous n'avons pas besoin de refaire ça". Elle l'a déjà fait.

En effet, reconnue coupable de fraude en janvier dernier (à l'issue d'un procès très médiatique), celle-ci risque gros, les procureurs ont en effet requiscontre elle vendredi dernier, la défense plaidant quant à elle pour une peine maximale d'un an et demi. Rappelons qu'Apple TV+ travaille sur un film retraçant l'histoire de la start-up qui promettait de révolutionner les tests sanguins. Toutefois au début du mois,. Dans une interview au New York Times , elle estimait qu'il n'y avait pas besoin d'une autre version, après avoir regardé Amanda Seyfried incarner Elizabeth Holmes dans