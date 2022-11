L'AppleTV 4K 2022 128 Go n'en fait que 64 (bug)

Ceux qui ont réellement besoin de 128 Go devront attendre une mise à jour

L' App ne peut pas être installée car l'espace disponible est insuffisant. Supprimez une ou plusieurs Apps ou gérez votre stockage dans Réglages.

Rappel des caractéristiques

En effet, selon les constatations de MacWorld et FlatpanelsHD , il semblerait que l'Apple TV 4K 2022 indique que son stockage est saturé bien avant la limite des 128 Go atteinte (parfois dès 64 Go de données installées). Passé un certain cap, l'Apple TV 4K 2022 128 Go sous tvOS 16.1 (ainsi qu'avec la bêta de tvOS 16.2) affiche le message suivantCupertino devrait rapidement corriger le tir via une mise à jour. Pour rappel,, surtout pour seulement 20 euros d'écart.Cette troisième itération de l'Apple TV 4K embarque. L'A15 (qui est peut-être une version amputée d'un cœur CPU ) est épaulée par 4 Go de RAM et annoncée 50% plus rapide sur la partie CPU et 30% plus performant pour la GPU que l'A12 de la génération précédente (qui disposait de 3 Go de RAM). La nouvelle Apple TV 4K dispose également d'une meilleure efficacité énergétique grâce à la puce A15, ce qui lui permet de se passer de ventilation active, contrairement aux modèles précédent qui étaient équipés d'un ensemble ventilateur/dissipateur thermique en partie en métal. Cette différence de conception interne permet de proposer un boitier moins épais (31 millimètres pour cette Gen3 contre 35 millimètre sur la génération précédente), légèrement moins large et long (93 millimètres de large et de long pour cette génération et 98 millimètres pour la version précédente) et nettement moins lourd (208 grammes pour la version Wi-Fi, 214 pour le modèle 128 Go doté d'un port Ethernet, et 425 grammes pour l'ancienne génération).