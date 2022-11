Apple TV+ : un vinyle en édition collector dédié à la série Severance !

perdition

Deux éditions collectors pour les fans !

Innie Edition

Music Dance Experience

Eagan

Outie Edition

A l'approche de Noël, il devient un vrai challenge de trouver des cadeaux un peu originaux. Les fans de Severance pourraient bien craquer pour cette édition spéciale de leur série préférée !Notons que deux modèles différents seront proposés à la vente demain. Le premier, dénommésera disponible au prix de 60 dollars, et comprend la bande originale de la première saison de Theodore Shapiro ainsi qu'une illustration de Greg Ruth.De plus, cette dernière est livrée avecen plus : une carte, une carte de sécurité pour les disques, une feuille de bingo, quatre trading cartes, une carte mystère et un sac disco Lumon.Le deuxième, répondant au petit nom desera vendu pour. Plus sobre et dépouillé, le disque sera vendu tout nu -ou presque- car sans supplément. Il s'agit également de lade la première saison de Theodore Shapiro toujours avec des illustrations de Greg Ruth, mais il s'agit d'un simple. Ce dernier dispose d'un emballage différent, une pochette / dossier marron verni avec le titre la série.En attendant la saison 2 de cette série très spéciale (elle ne devrait pas trop tarder), les deux versions de la bande originale de la première saison de Severance serontsur le site Web de Mondo