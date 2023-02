Apple TV+ : Vincent Cassel et Eva Green dans Liaison ! Hugh Laurie (Dr House) dans Téhéran !

Liaison

erreurs de notre passé ont le potentiel de détruire notre avenir, combinant l'action avec une intrigue imprévisible et multicouche où l'espionnage et l'intrigue politique se déroulent en parallèle d’une histoire d'amour passionné et durable

En effet, Apple a indiqué dans un communiqué que la série. ce sera ainsi l’occasion de découvrir(lauréat d’un César) et(lauréate d’un BAFAT Award) (mais également) dans un nouveau thriller en français et en anglais (une première pour Apple TV+). Au total, ce sont six épisodes qu’il sera possible de visionner jusqu'au 31 mars 2023.La mini série va explorer comment les. Il joue le rôle d'un thérapeute en deuil d'une franchise et d'une honnêteté à toutes épreuves, à tel point qu’il commence à enfreindre les règles et à dire à ses clients exactement ce qu'il pense. On le retrouve aux côtés deOctavia Spencer reprend son rôle de journaliste d'investigation devenue véritable podcasteuse du crime, Poppy Scoville, pour s’occuper d’une nouvelle affaire.Après un final plein de suspense, la quatrième saison conclura le dernier chapitre de l'histoire de Turner. La guerre de Leanne avec l'église des Saints-Saints se profile, menaçant Spruce Street, la ville de Philadelphie et bien plus. Pendant ce temps, la famille brisée doit non seulement faire face à des menaces croissantes. Le dénouement sera connu le 17 mars 2023 !Cette dernière met en vedette, Elle raconte l'histoire d'Edward Adler (interprété par O'Brien), un garçon de 12 ans qui survit à un accident d'avion commercial dévastateur qui tue tous les autres passagers du vol, y compris sa famille.Dans la série des bonnes nouvelles, notons enfin qu'Apple a annoncé le. La particularité sera de voir apparaitre un, nominé aux Emmy Awards, mondialement connu pour son rôle dans la série Dr House. Il interprétera le rôle d’un inspecteur nucléaire sud-africain. Pour cette troisième saison Tamar (Niv Sultan) doit trouver un moyen de se réinventer et de regagner le soutien du Mossad si elle veut survivre.