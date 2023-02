Et si Apple signait avec la NBA pour quelques matchs exclusifs ?

Un peu de NBA dès 2025 sur Appe TV+ ?

Pour le moment, cette initiative se concentre sur des disciplines plutôt américaines, mais rien n’interdit de rêver à d’autres pratiques.Cupertino aurait exprimé son intérêt, même si elle n’est pas la seule sur ce terrain. En effet elle se retrouve à nouveau face à Amazon mais également NBC Sports. Le chemin est encore bien long avant de pouvoir envisager voir lesou lessur Apple TV+.De son côté,, avec quelques matchs exclusifs de la saison régulière sur son service de streaming,. Il s'agirait là d'un retour aux sources pour la NBA plus de 20 ans après avoir perdu son contrat.À l’heure actuelle, le contrat -qui se termine après la saison 2024/2025- est détenu par. Ces deux derniers sont prioritaires lors de négociations exclusives qui se dérouleront jusqu’en avril 2024. Mais s’ils renoncent à ce privilège, les offres de sociétés extérieures -dont Apple- pourront alors être prises en compte, d’autant que David Zaslav, CEO de Discovery, aurait déclaré ne pas avoir. En effet, les dernières évolutions en terme de diffusion font que. La NBA serait donc susceptible de, pour une diffusion entre le streaming et la télévision traditionnelle.En attendant, Apple a déjà signé des contrats avec la Major League Baseball (MLB) et le Friday Night Baseball (deux matchs tous les vendredis), ainsi que la Major League Soccer, dont elle détient les droits pour les 10 ans à venir (2023-2033). En complément, Apple serait également en pleine négociations avec la Premier League anglaise