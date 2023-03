Des Smart Groups et des bandes-annonces pour Infuse 7.5

Infuse 7.2 accueille plus de 250 000 bandes-annonces

Voici les Smart Groups

Les développeurs d'Infuse indique au sein d'un billet de blog que. Au menu de cette version 7.5,, avec la possibilité de les consulter très simplement depuis l'App. cette fonctionnalité est réservée aux utilisateurs de la formule Pro et il sera possible de diffuser davantage de bandes-annonces pour un contenu en particulier via un appui long sur le bouton(version longue, version remasterisée, Director's cut, ou encore différentes définitions 1080p, 4K, films en plusieurs parties, etc) sur une seule et même page, avec la possibilité de choisir entre les différentes variations d'un même contenu. Il était déjà possible d'obtenir ce type de classement au prix d'un petit effort et en mettant les mains dans le cambouis, mais les Smart Groups devraient toutefois. Cette nouvelle mouture d'Infuse prend également en charge le Dolby Vision Profile 8 cumulant une couche HDR en sus de la couche Dolby Vision, améliore le moteur de lecture (y compris la correction d'erreurs lorsque le fichier est endommagé), et apporte de nombreux correctifs et améliorations dont la liste complète est disponible ici Le programme nécessite 67,2 Mo d'espace de stockage libre sur uniPhone, iPad, iPod touch sous iOS 14.0 minimum, une Apple TV sous tvOS 14.0, ou un Mac sous macOS 11.0. L'application comprend des achats intégrés afin de débloquer la version Pro pour 0,99 euros par mois, 9,99 euros par an, ou 114,99 euros à vie.