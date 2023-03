La série sur le climat "Extrapolation" débarque enfin sur AppleTV+

Apple monte sur le ring

Ted Lasso

Monster Factory

Extrapolation is coming !

Extrapolation

des histoires intimes et imprévues

l’amour, la foi, le travail et la famille à une échelle personnelle et humaine

aller au-delà de la science et utiliser le drame, la comédie, le mystère et tous les autres genres pour nous permettre de considérer comment chaque aspect de notre monde va changer dans les années à venir. Nous savons que le climat va changer - "Extrapolations" se demande si nous aussi nous pouvons changer ?

Dernier épisode pour Servant

Liaison

Hello Tomorrow

N’oublie pas de vivre

Shrinking

Truth Be Told

Servant

Matthew McConaughey et Woody Harrelson en approche

Ainsi,À noter que Galen Summer et Naiti Gámez sont à découvrir du côté de la réalisation. La totalité des épisodes sont d’ores et déjà disponibles sur le service de streaming.Créés par Scott Z. Burns -qui officiera en tant que scénariste, réalisateur et producteur exécutif-, les dix épisodes relaterontsur la manière, dont les changements climatiques affectentCe dernier rajoute avoir vouluAu menu, ce sera également un casting cinq étoiles puisqu’on pourra y retrouver :. La première a justement eu lieu cette semaine au Hammer Museum de Los Angeles, avec une grosse partie de l’équipe présente.Pour le reste,Mais le plus important aujourd’hui est probablementEn effet avec ce dixième épisode de la saison 4, elle trouve son ultime dénouement et apporte une conclusion au dernier chapitre de l'histoire de Turner. La guerre de Leanne avec l'église des Saints-Saints se termine, menaçant Spruce Street, la ville de Philadelphie et bien plus, alors que la famille brisée a du faire face à des menaces croissantes.Pour l’heure, celle-ci en est encore à ses balbutiements, aucun titre et aucune date de sortie n’ont été dévoilés. À noter que les deux stars endossent également le rôle de producteurs exécutifs., qui sera mise à l'épreuve lorsque leurs familles combinées tentent de vivre ensemble sur le ranch de Matthew au Texas.