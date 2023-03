Le Baseball est de retour dès le 7 avril sur Apple TV+

Vendredi soir, c'est Baseball sur Apple TV+

Eddy Cue, premier sur le terrain, pour défendre une expérience immersive !

hâte que le « Friday Night Baseball » recommence, et nous sommes ravis que les fans découvrent tout ce que nous apportons cette saison. Apple TV+ a vraiment quelque chose pour tout le monde, de deux matchs de baseball en direct tous les vendredis soirs, à une liste incroyable de films et de séries originaux primés - il n'y a jamais eu de meilleur moment pour s'inscrire

En effet,. Pour le public, ce sont deux matchs qui pourront être visionnés par semaine, et ce, dans 60 pays.Les deux partenaires ont dévoilé. Ainsi, la saison 2023 dudébutera donc le 7 avril, avec les Texas Rangers face aux Chicago Cubs pour le match inaugural, qui se jouera au Wrigley Field de Chicago. Ensuite, les Padres de San Diego seront opposés aux Braves d'Atlanta.Quand il s’agit de Base Ball,! On se souvient d'ailleurs de cette image lors d'un match des Golden State Warriors en NBA !Quoiqu'il en soit, il indique avoir(avec de nombreuses caméras et drones) et s'est offert quelques pointures du côté des commentateurs et consultants. Côté audio, la firme promet unegrâce à l'audio spatial, mais également grâce à des micros placés stratégiquement sur le terrain pour retrouver l'atmosphère du stade.